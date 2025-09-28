HABER

Kazada ağır yaralanan kadın, 28 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Kaza, 1 Eylül’de Kastamonu-Ankara Karayolu Kastamonu Havalimanı kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu istikametinde seyir halinde olan N.S. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde demir bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ile araçta bulunan S.Z., N.Y., Necmiye Köse ve C.K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Necmiye Köse, 28 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Köse’nin cenazesi, hastanenin morguna kaldırıldı.

(İHA)

Kastamonu
