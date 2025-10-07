HABER

Kazada Fiat Tofaş ortadan ikiye ayrıldı: 1 yaralı

Tekirdağ’da elektrik direğine çarpan otomobil ikiye ayrıldı. Kazada araç sürücüsü yaralandı. Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemeleri sürerken, hurdaya dönen araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kazada Fiat Tofaş ortadan ikiye ayrıldı: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Çerkezköy ile Kapaklı ilçeleri arasındaki yolda seyreden A.H. idaresindeki 37 PA 369 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

ÇARPMANIN ŞİDDETİYLE ARAÇ İKİYE BÖLÜNDÜ

Çarpmanın şiddetiyle araç ikiye bölünürken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralanan sürücü A.H., çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemeleri sürerken, hurdaya dönen araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

(İHA)

07 Ekim 2025
07 Ekim 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
