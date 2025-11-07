Kazada hayatını kaybeden genç, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

Olay, dün İstanbul Arnavutköy’de Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, tır sürücüsü, Arnavutköy ayrımını kaçırınca yol üzerinde durarak geri geri manevra yapmak istedi. Bu sırada arkadan gelen kamyonet tıra çarptı. Kamyonette yolcu olarak bulunan 27 yaşındaki Uğurcan Evcek hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ise tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan tır şoförü gözaltına alındı.

Son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden Uğurcan Evcek’in cenazesi, Kocaeli’nin Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi’ndeki baba evine getirilerek helallik alındı. Ardından, okul ve iş arkadaşları ile çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze namazı, Yeniyalı Merkez Camisinde kılındı. Evcek’in cenazesi Kutluca Köyü Kıyırlı Mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır