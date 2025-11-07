HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kazada hayatını kaybeden genç, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

Kuzey Marmara Otoyolu’nun İstanbul geçişinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 27 yaşındaki Uğurcan Evcek, Kocaeli’de son yolculuğuna uğurlandı.

Kazada hayatını kaybeden genç, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

Olay, dün İstanbul Arnavutköy’de Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, tır sürücüsü, Arnavutköy ayrımını kaçırınca yol üzerinde durarak geri geri manevra yapmak istedi. Bu sırada arkadan gelen kamyonet tıra çarptı. Kamyonette yolcu olarak bulunan 27 yaşındaki Uğurcan Evcek hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ise tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan tır şoförü gözaltına alındı.

Son yolculuğuna uğurlandı
Hayatını kaybeden Uğurcan Evcek’in cenazesi, Kocaeli’nin Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi’ndeki baba evine getirilerek helallik alındı. Ardından, okul ve iş arkadaşları ile çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze namazı, Yeniyalı Merkez Camisinde kılındı. Evcek’in cenazesi Kutluca Köyü Kıyırlı Mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kazada hayatını kaybeden genç, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı 1

Kazada hayatını kaybeden genç, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı 2

Kazada hayatını kaybeden genç, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı 3

Kazada hayatını kaybeden genç, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı 4

Kazada hayatını kaybeden genç, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı 5Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hümanist süper zekâ geliyor!Hümanist süper zekâ geliyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zafer Günü kutlamaları için Azerbaycan'a gidecekCumhurbaşkanı Erdoğan, Zafer Günü kutlamaları için Azerbaycan'a gidecek

Anahtar Kelimeler:
kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sosyal medya fenomenini öldüresiye darbettiler! 3.7 milyon takipçisi var: "Kaburgası kırık, iç kanaması var..."

Sosyal medya fenomenini öldüresiye darbettiler! 3.7 milyon takipçisi var: "Kaburgası kırık, iç kanaması var..."

Üşümezosy: "Asıl risk Adalar'da değil, Marmara'nın güneyinde"

Üşümezosy: "Asıl risk Adalar'da değil, Marmara'nın güneyinde"

Viktoria Plzen-Fenerbahçe Maçı Özeti

Viktoria Plzen-Fenerbahçe Maçı Özeti

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Eski eşinden yanıt geldi

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Eski eşinden yanıt geldi

Altın için kritik eşiği işaret etti 'Yeni rekorlar görebiliriz' ev araba almak isteyenlerin hamlesi belli oldu

Altın için kritik eşiği işaret etti 'Yeni rekorlar görebiliriz' ev araba almak isteyenlerin hamlesi belli oldu

585 TL'ye satıldığını duyan inanamadı 'Çıldıracağım'

585 TL'ye satıldığını duyan inanamadı 'Çıldıracağım'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.