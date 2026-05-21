Kazada hayatını kaybeden kuryenin son teslimat görüntüleri kameraya yansındı

20 Mayıs Çarşamba günü Denizli’nin Çivril ilçesinde, Tuğrul Gök idaresindeki motosiklet, H.G. idaresindeki hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan kargo çalışanı Tuğrul Gök ağır yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Gök, ambulansla Çivril Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Tuğrul Gök, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kargo çalışanı Tuğrul Gök’ün kazadan önceki son teslimatı paketi teslim ettiği evin güvenlik kameralarına yansıdı.



