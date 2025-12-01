Kazada hayıtını kaybeden Durgun, Hakkari’de toprağa verildi

Van-Hakkari karayolunda Zernek Barajı’na uçan araçta yaşamını yitiren üç genç, gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı.

Önceki gün meydana gelen kazada hayatını kaybeden Cihat Durna, Rojhat Durgun ve Furkan Özdemir için farklı mezarlıklarda defin işlemleri gerçekleştirildi.22 yaşındaki Cihat Durna, akşam saatlerinde Yüksekova İpekyolu üzerindeki İnanlı Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi.

21 yaşındaki Rojhat Durgun, Hakkari Berçelan Mahallesi Aile Mezarlığında gözyaşları arasında defin edildi.20 yaşındaki Furkan Özdemir ise Yüksekova Esentepe Mahallesi TOKİ Evleri Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. Yakınları ve sevenleri, genç yaşta hayatlarını kaybeden üç genci dualarla uğurlarken, olay bölge genelinde derin üzüntüye sebep oldu.

Kaynak: İHA