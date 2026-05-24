Kazada hurdaya dönen araçta şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak refüje girip sürüklenen otomobil kaza sonrası hurdaya dönerken, olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, Bolvadin ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ü.A. idaresindeki otomobil, Emirdağ -Bolvadin karayolunda seyir halindeyken sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol ortasındaki refüje çıkarak durabildi. Kazada aracın ön ve arka teker dingilleri dahi koparken, hurdaya dönen araçta şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, olayın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Afyonkarahisar
