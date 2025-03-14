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Kazada ilginç müdahale! Yaralanan motosiklet sürücüsünün başının altına paspas serdiler...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
14.03.2025 17:46
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada yaralanan sürücüye, ilk müdahaleyi yoldan geçen paramedik yaptı; çevredekiler de yaralının başının altına paspas serdi.

Kazada ilginç müdahale! Yaralanan motosiklet sürücüsünün başının altına paspas serdiler...

Kaza, saat 14.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Baykut Sokak'ta meydana geldi. Suriye uyruklu Ahmed E. (23) yönetimindeki 16 MC 0306 plakalı motosiklet ile Turgay Ş.'nin (23) kullandığı 16 ATG 005 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı.

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İLK MÜDAHALEYİ YOLDAN GEÇEN PARAMEDİK YAPTI

Çevredekiler, yaralının yardıma koşarak başının altına paspas serdi. Bu sırada yoldan geçen ve pazara gittiği öğrenilen paramedik Celal B., yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Ahmed E., ihbarla olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'nde kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
motosiklet kaza
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