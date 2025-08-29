HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kazada ölen çift yan yana toprağa verildi, TIR şoförü tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Ömer Çınar (52) ve eşi Nuray Çınar (50) yan yana toprağa verildi. Çiftin ağır yaralanan kızı Aleyna Çınar'ın (16) tedavisi sürüyor. Olay yerinden kaçtıktan sonra yakalanıp tutuklanan TIR şoförü Vedat Kumdereli ise "Korktuğum için kaçtım" dedi. Bu arada kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazada ölen çift yan yana toprağa verildi, TIR şoförü tutuklandı

Afyonkarahisar- Konya kara yolunun Yeşilyurt köyü kavşağında çarşamba akşamı, Vedat Kumdereli idaresindeki 33 DDJ 756 plakalı TIR, karşı yöne geçmeye çalışan Ömer Çınar'ın kullandığı 26 FC 264 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada Ömer Çınar, eşi Nuray ve kızları Aleyna Çınar yaralandı. Kaza yerine sevk edilen ambulansla hastaneye götürülen Ömer ve Nuray Çınar çifti tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan kızları Aleyna’nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kazanın ardından Ömer ve Nuray Çınar için bugün Çay ilçesine bağlı Pınarkaya köyünde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Kaymakam Hasan Hüsnü Türker ile çiftin ailesi ve yakınları katıldı. Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Ömer ve Nuray Çınar çifti köy mezarlığında yan yana toprağa verildi.

Kazanın ardından kaçtıktan sonra Manisa'da yakalanan TIR şoförü Vedat Kumdereli ise ilk ifadesinde "Korktuğum için kaçtım. Araç birden karşıma çıktı" dedi. Mahkemeye çıkarılan Kumdereli, tutuklandı. Bu arada kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Vatandaşlara 5 ton yerli kavun ücretsiz dağıtıldıVatandaşlara 5 ton yerli kavun ücretsiz dağıtıldı
Küçükçekmece'de 14 güzellik salonuna operasyon: 18 gözaltıKüçükçekmece'de 14 güzellik salonuna operasyon: 18 gözaltı

Anahtar Kelimeler:
Konya Afyonkarahisar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de!

Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de!

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferinden para kazanacak! İşte sözleşmede yer alan o sürpriz madde

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferinden para kazanacak! İşte sözleşmede yer alan o sürpriz madde

İtalya'da yetişkin site skandalı! Başbakan Meloni dahil birçok isim hedefte...

İtalya'da yetişkin site skandalı! Başbakan Meloni dahil birçok isim hedefte...

Belediye başkanından 'dayak' skandalı! Sırtında sopa kırdı

Belediye başkanından 'dayak' skandalı! Sırtında sopa kırdı

Kritik teması Kremlin duyurdu

Kritik teması Kremlin duyurdu

“Tarihin ilk ChatGPT cinayeti” Annesini ve kendini öldürdü

“Tarihin ilk ChatGPT cinayeti” Annesini ve kendini öldürdü

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.