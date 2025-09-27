Kazada ölen ikizler, son yolculuğuna uğurlandı

Kaza, perşembe günü saat 16.00 sıralarında Ereğli-Halkapınar kara yolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Halkapınar'dan Ereğli'ye giden Kadir Erdoğan'ın kullandığı 42 E 9064 plakalı otomobil, hastaneden çıkıp Halkapınar'ın Büyükdoğan Mahallesi'ndeki evlerine gitmek için yola çıkan Mehmet Koçer yönetimindeki 42 L 3889 plakalı otomobille çarpıştı.

İKİZ KARDEŞLER ÖLDÜ

Kazada ikizler Kayra ve Yiğit Koçer yaşamını yitirdi, sürücülerden kardeşlerin babası Mehmet Koçer, eşi Ayşegül Koçer ve diğer sürücü Kadir Erdoğan ile yanındaki Ferhat Bozkuş ve Hüseyin Bozkuş yaralandı. İhbarla kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı 5 kişi, sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İkizlerin cansız bedenleri, kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Ayşegül Koçer, Konya'daki bir hastaneye sevk edildi. Diğer yaralılar da tedavilerinin ardından taburcu oldu.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Sürücülerden Kadir Erdoğan'ın, 1.94 promil alkollü olduğu ve şerit ihlali yaptığı tespit edildi. Erdoğan'ın ayrıca 'Alkollü araç kullanmak' suçundan ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan Erdoğan, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE UĞURLADI

İkiz kardeşler Kayra ve Yiğit Koçer'in cenazeleri, bugün Halkapınar'ın Büyükdoğan Mahallesi Camisi'nin önüne getirildi. Burada kılınan namazın ardından ikizlerin cenazesi, mahalle mezarlığında yan yana toprağa verildi. Tedavisinin ardından taburcu olan baba Mehmet Koçer de gözyaşları içinde çocuklarını uğurladı. (DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır