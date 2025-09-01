HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kazada yaralanan genç kız acılar içinde kıvranırken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı

Karaman’da otomobille çarpışan motosikletli genç kız yaralanarak acılar içerisinde kıvranırken, araç sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.Kaza, Osmangazi Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi.

Kazada yaralanan genç kız acılar içinde kıvranırken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı

Karaman’da otomobille çarpışan motosikletli genç kız yaralanarak acılar içerisinde kıvranırken, araç sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

Kazada yaralanan genç kız acılar içinde kıvranırken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı 1

Kaza, Osmangazi Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.S. (18) idaresindeki motosiklet ile sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü genç kız yaralanırken, otomobil sürücüsü ise arkasına bile bakmadan olay yerinden kaçtı.

Kazada yaralanan genç kız acılar içinde kıvranırken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı 2

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosikletli yerde acılar içerisinde kıvrandı. Yaralı kız ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazaya karışarak kaçan otomobil sürücüsünü tespit edebilmek için çalışma başlatırken, kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kazada yaralanan genç kız acılar içinde kıvranırken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı 3Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: Kocaeli! Nefes alamayan çocuğu otobüs şoförü hayata döndürdüYer: Kocaeli! Nefes alamayan çocuğu otobüs şoförü hayata döndürdü
Bursa’da kamyon ile çarpışan motosiklettekilerden biri hayatını kaybettiBursa’da kamyon ile çarpışan motosiklettekilerden biri hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
motosiklet kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Uğurcan Çakır'da flaş gelişme! Her an açıklanabilir...

Uğurcan Çakır'da flaş gelişme! Her an açıklanabilir...

'Şerefli Kulüp' sözlerine açıklık getirdi: "Yapman gerekeni yaptın"

'Şerefli Kulüp' sözlerine açıklık getirdi: "Yapman gerekeni yaptın"

Bir yürek yakan haber daha! Hira Aygar silahla başından silahla vuruldu

Bir yürek yakan haber daha! Hira Aygar silahla başından silahla vuruldu

Motosikletli iki kişi Başsavcı Gürlek'in evine gidip onu sordu! Gözaltına alındılar

Motosikletli iki kişi Başsavcı Gürlek'in evine gidip onu sordu! Gözaltına alındılar

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki cinayetin sır perdesi aralandı! 15 yaşındaki Hilal Özdemir'in ablası konuştu: 'Hilal'i öldürmesinin sebebi...'

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki cinayetin sır perdesi aralandı! 15 yaşındaki Hilal Özdemir'in ablası konuştu: 'Hilal'i öldürmesinin sebebi...'

AK Partili başkana istifa getiren tartışma: Sessizliğini bozdu

AK Partili başkana istifa getiren tartışma: Sessizliğini bozdu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.