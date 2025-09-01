Kazada yaralanan genç kız acılar içinde kıvranırken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı

Karaman’da otomobille çarpışan motosikletli genç kız yaralanarak acılar içerisinde kıvranırken, araç sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

Kaza, Osmangazi Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.S. (18) idaresindeki motosiklet ile sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü genç kız yaralanırken, otomobil sürücüsü ise arkasına bile bakmadan olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosikletli yerde acılar içerisinde kıvrandı. Yaralı kız ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazaya karışarak kaçan otomobil sürücüsünü tespit edebilmek için çalışma başlatırken, kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır