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Kazada yaralanan iş insanı, 74 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, go-kart pistinde geçirdiği kazada ağır yaralanan iş insanı Ömer Tolon, tedavi gördüğü hastanede 74 gün sonra hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan iş insanı, 74 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Olay, 15 Şubat'ta Aydın’ın Nazilli ilçesindeki go-kart pistinde meydana geldi. Tolon Global Makina San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Tolon, go-kart pistinde geçirdiği kazada ağır yaralandı. Tolon, çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tolon, buradaki müdahale sonrası ise İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yoğun bakımda tedavi gören Tolon, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

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Ömer Tolon’un cenazesinin 2 Mayıs'ta İzmir Çiğli Atatürk Organize Sanayi Camii’nde, ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Örnekköy Mezarlığı’nda toprağa verileceği belirtildi. Tolon’un vefatı, ailesi ve iş dünyasında büyük üzüntü yarattı. (DHA)

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Aydın
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