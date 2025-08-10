HABER

Kazada yaralanan İsmail Arda'dan kahreden haber: İki gün sonra yaşamını yitirdi

Antalya’nın Serik ilçesinde iki gün önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralı olarak Kepez Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü İsmail Arda Çırak vefat etti.

Serik ilçesi Abdurrahmanlar mahallesinde 08 Ağustos Cuma günü meydana gelen trafik kazasında, İsmail Arda Çırak idaresindeki motosiklet ile H.A. idaresindeki otomobil çarpıştı. Kaza sonrası ağır yaralı olarak Kepez Devlet Hastanesi’ne kaldırılan motosiklet sürücüsü İsmail Arda Çırak tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kaza sonrası araç sürücüsü H. A. (53) Jandarma tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltında alındı.
Çırak’ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Cenaze Tekke mezarlığında toprağa verildi.

Kazada yaralanan İsmail Arda dan kahreden haber: İki gün sonra yaşamını yitirdi

