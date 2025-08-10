Kazada yaralanan İsmail Arda'dan kahreden haber: İki gün sonra yaşamını yitirdi

Serik ilçesi Abdurrahmanlar mahallesinde 08 Ağustos Cuma günü meydana gelen trafik kazasında, İsmail Arda Çırak idaresindeki motosiklet ile H.A. idaresindeki otomobil çarpıştı. Kaza sonrası ağır yaralı olarak Kepez Devlet Hastanesi’ne kaldırılan motosiklet sürücüsü İsmail Arda Çırak tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kaza sonrası araç sürücüsü H. A. (53) Jandarma tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltında alındı.

Çırak’ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Cenaze Tekke mezarlığında toprağa verildi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır