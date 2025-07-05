Kazada yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yoldan geçen doktor yaptı

Kaza, merkez Toroslar ilçesi Gözne yolunda meydana geldi. Yahya Y.’nin kontrolünü yitirdiği 33 BLD 57 plakalı motosiklet, bariyerlere çarptı. Kazada Yahya Y., yaralandı. Bu sırada bölgeden geçen doktor Ercan Özyıldırım, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Yahya Y., çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Doktor Özyıldırım, “Kazayı görünce hemen olay yerine geldim. Yaralının yer yer kırıkları vardı. Hızlıca müdahale edip sağlıkçı arkadaşlara teslim ettik. Bu hem mesleki hem de vicdani bir sorumluluğumuz. Sürücüye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. (DHA)