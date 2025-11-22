Kazada yaşamını yitiren genç kızın cenazesi gözyaşlarıyla alındı

Antalya’nın Serik ilçesinde dün akşam sınıf arkadaşıyla birlikte yolun karşısına geçmeye çalışırken hayatını kaybeden 17 yaşındaki lise öğrencisinin cenazesi, ailesinin gözyaşlarıyla teslim alındı. Cenazenin alındığı sırada genç kızın babası ayakta durmakta güçlük çekti, teyzesi ise "gözleri açıktı" diyerek haykırdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde D-400 Karayolu Yukarıkocayatak Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okulun düzenlediği bir etkinlikten dönen Şükran Ela Özseven (17) ve sınıf arkadaşı Nadya B. (18) araçtan indikten sonra yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Oğuzhan D.’nin kullandığı 07 VD 288 plakalı otomobil iki öğrenciye çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, 12’nci sınıf öğrencisi Şükran Ela Özseven’in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Nadya B. ise ambulansla hastaneye götürüldü. Sürücü Oğuzhan D., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

AİLE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU!

Özseven ailesi acı haberi Almanya’da bulunan babaya iletti. Kızının ölümünü öğrenir öğrenmez dönüşe geçen baba, cansız bedeni teslim almak için morga geldiğinde ayakta durmakta güçlük çekti. Acılı babanın kollarına giren aile yakınları babaya destek olmaya çalışırken, genç kızın teyzesi ise "Gözleri açıktı" diyerek gözyaşı döktü.

Hayatını kaybeden 17 yaşındaki Şükran Ela Özseven’in cenazesinin, işlemlerin ardından memleketi Kayseri’nin Bünyan ilçesine gönderilerek toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır