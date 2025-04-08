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Kazada yaşamını yitirmişti! Öğretmen Şenel Yılmaz'a son veda

Sivas’ta trafik kazasında hayatını kaybeden tarih öğretmeni Şenel Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı.

Kazada yaşamını yitirmişti! Öğretmen Şenel Yılmaz'a son veda

Bugün okullar bölgesinde bisikletiyle okuluna giden Şehit Muhammet Onur Demir Anadolu Lisesi öğretmeni Şenel Yılmaz (58) 4 Eylül Stadyumu yanında okullar bölgesine dönmek isterken hızla gelen bir otomobilin kendisine çarpması sonucu kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi hastanede vefat etmişti.

Yılmaz için bugün İkinci namazının ardından Ay Yıldız camisinde cenaze namazı kılındı. Namaza meslektaşları ve sevenleri katıldı. Yılmaz, cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Sıralı mezarlığında toprağa verildi.

Yılmaz’ın evli ve bir çocuk basası olduğu öğrenildi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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