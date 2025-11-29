HABER

Kazadan sonra kendi acısını unutup araçtaki çocuğu düşündü: Sebebi yürek burktu!

Antalya'da bir motosiklet sürücüsünün geçirdiği trafik kazası sonrası yerde acılar içinde kıvranırken kendi acısını bir kenara bırakarak kazaya karışan araçta panikleyen kadın ve küçük çocuğunu sakinleştirmeye çalıştığı anlar gündem oldu. Olayın ardından motosiklet sürücüsü İHA'ya konuştu. Genç motosikletlinin gösterdiği hassasiyetin sebebinin ise küçük yaşta hayatını kaybeden ikiz kardeşi olduğu öğrenildi.

Antalya'daki kaza, 19 Kasım tarihinde Manavgat ilçesi Yayla Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki Mümin Şahin'in kullandığı 07 CFP 880 plakalı motosiklet, 2545. Sokak kesişimine geldiğinde Rümeysa A.'nın kullandığı 07 CBK 962 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, yerde acı içerisinde kıvranan motosiklet sürücüsü, çarpıştığı otomobilin sürücüsü ve küçük çocuğunun ağladığını fark edince kendi acısını bir kenara bıraktı.

SÖZLERİ İLE YÜREKLERİ ISITMIŞTI

Kaza nedeniyle panikleyen genç kadın ve kucağındaki çocuğu sakinleştirmek isteyen Mümin Şahin, "Ablam korkma. Ben iyiyim. Kolum bacağım ağrıyor sadece, çocuğa su içirin. Her şeyden önemlisi çocuk" diyerek durumunun iyi olduğunu, panik yapmamalarını istedi.

Kazadan sonra kendi acısını unutup araçtaki çocuğu düşündü: Sebebi yürek burktu! 1

O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, Mümin Şahin'in araçtan inen küçük yaştaki çocukları teselli edici sözler sarf etmesi gündeme oturdu. Kazanın meydana geldiği noktada konuşan motosiklet sürücüsü Mümin Şahin, 5 yaşındayken ikiz kardeşinin öldüğünü, bu durumun kendisini çok etkilediğini söyledi.

Kazadan sonra kendi acısını unutup araçtaki çocuğu düşündü: Sebebi yürek burktu! 2

HASSASİYETİN NEDENİ KÜÇÜK YAŞTA KAYBETTİĞİ İKİZ KARDEŞİ

Araçtan inen ve panik halindeki kadın ve çocuğunu görünce kardeşini küçük yaşta kaybetmesi nedeniyle durumdan etkilenmemelerini istediğini belirten Şahin, "Kaza ile ilgili hatırladığım, otomobilin yola çıkması. Gözlerimi açtığımda karşımda 2 kadın ve 2 çocuk vardı. Çocukların benim durumumdan etkilenmemesi için benim bir şeyim olmadığını belirterek çocukları başımdan uzaklaştırmalarını istedim. Bundan başka amacım yoktu. Kardeşimin küçük yaşta ölmesi nedeniyle çocuklara karşı ayrı bir hassasiyetim var. Çocuklar bizim geleceğimiz. Onları korumamız, kollamamız lazım" dedi.

Kazadan sonra kendi acısını unutup araçtaki çocuğu düşündü: Sebebi yürek burktu! 3

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde aracın sokaktan çıktığı anda motosikletin gelerek çarpıştığı anlar ve sonrasında çevredeki vatandaşların yaralı sürücünün yardımına koşması yer aldı.

Kazadan sonra kendi acısını unutup araçtaki çocuğu düşündü: Sebebi yürek burktu! 4

Kaynak: İHA

