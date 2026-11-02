HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Kazakistan'da anayasal düzeni zorla değiştirmeyi planladığı öne sürülen 10 kişi gözaltına alındı

Kazakistan'ın batısındaki Atırau kentinde, anayasal düzeni zorla değiştirmeyi planladıkları şüphesiyle 10 kişi gözaltına alındı.

Kazakistan'da anayasal düzeni zorla değiştirmeyi planladığı öne sürülen 10 kişi gözaltına alındı

Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesinden yapılan açıklamada, 30 Ekim'de savcılık makamlarının koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında 10 şüphelinin eş zamanlı olarak gözaltına alındığı ifade edildi.

Açıklamada, şüphelilerin aşırılıkçı bir grup kurmak, bu gruba liderlik etmek ve faaliyetlerine katılmak, terör propagandası yapmak ve dini temelde kin ve düşmanlığı kışkırtmakla suçlandığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin Kazakistan'ın batı bölgesinde anayasal düzenin temellerini zorla değiştirmeyi amaçladıklarının değerlendirildiği aktarılan açıklamada, bu kişilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ateşli silahlar, uyuşturucu maddeler, dini materyaller, kitaplar ve soruşturmaya ilişkin diğer delillerin ele geçirildiği kaydedildi.

Grup tarafından çocuklar ve ergenlere yönelik kurulan 3 gizli eğitim merkezinin faaliyetlerinin durdurulduğuna dikkati çekilen açıklamada, grup üyelerinden bazılarının daha önce terör suçlarından ve adi suçlardan hüküm giydiği ifade edildi.

Soruşturmanın devam ettiği belirtilen açıklamada, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 201. maddesi uyarınca konuya ilişkin diğer bilgilerin açıklanamayacağı kaydedildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD, İran'a saldıracak mı? Trump'tan açıklama geldiABD, İran'a saldıracak mı? Trump'tan açıklama geldi
Çocuklarda enfeksiyon alarmı! Uzmanından 6 kritik uyarıÇocuklarda enfeksiyon alarmı! Uzmanından 6 kritik uyarı

Anahtar Kelimeler:
Kazakistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
"19 yeni il" listesi ilk kez paylaşıldı

"19 yeni il" listesi ilk kez paylaşıldı

Özel uçak yerleşim bölgesine düştü, çok sayıda ölü var! 600 kişi tahliye edildi: Trump detayı

Özel uçak yerleşim bölgesine düştü, çok sayıda ölü var! 600 kişi tahliye edildi: Trump detayı

Fenerbahçe'de yeni hoca belli oldu! İstanbul'a davet edildi

Fenerbahçe'de yeni hoca belli oldu! İstanbul'a davet edildi

Pınar Altuğ'u öpmedi! Sahnede ilginç anlar...

Pınar Altuğ'u öpmedi! Sahnede ilginç anlar...

Otogaza dev zam kapıda! Gece yarısından itibaren tabela değişecek

Otogaza dev zam kapıda! Gece yarısından itibaren tabela değişecek

Yatırımcılar dikkat! Ünlü ekonomistten dikkat çeken analiz

Yatırımcılar dikkat! Ünlü ekonomistten dikkat çeken analiz

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.