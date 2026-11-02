Kazakistan'da anayasal düzeni zorla değiştirmeyi planladığı öne sürülen 10 kişi gözaltına alındı

Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesinden yapılan açıklamada, 30 Ekim'de savcılık makamlarının koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında 10 şüphelinin eş zamanlı olarak gözaltına alındığı ifade edildi.

Açıklamada, şüphelilerin aşırılıkçı bir grup kurmak, bu gruba liderlik etmek ve faaliyetlerine katılmak, terör propagandası yapmak ve dini temelde kin ve düşmanlığı kışkırtmakla suçlandığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin Kazakistan'ın batı bölgesinde anayasal düzenin temellerini zorla değiştirmeyi amaçladıklarının değerlendirildiği aktarılan açıklamada, bu kişilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ateşli silahlar, uyuşturucu maddeler, dini materyaller, kitaplar ve soruşturmaya ilişkin diğer delillerin ele geçirildiği kaydedildi.

Grup tarafından çocuklar ve ergenlere yönelik kurulan 3 gizli eğitim merkezinin faaliyetlerinin durdurulduğuna dikkati çekilen açıklamada, grup üyelerinden bazılarının daha önce terör suçlarından ve adi suçlardan hüküm giydiği ifade edildi.

Soruşturmanın devam ettiği belirtilen açıklamada, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 201. maddesi uyarınca konuya ilişkin diğer bilgilerin açıklanamayacağı kaydedildi.

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır