Kazakistan'da evde düzenlenen etkinlik faciayla sonuçlandı: 9'u çocuk 12 kişi ölü

Kazakistan’ın Türkistan bölgesinde 2 katlı bir evde çıkan yangında 9’u çocuk 12 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Soruşturma başlatıldı, yangın nedeni araştırılıyor.

Kazakistan’da evde düzenlenen etkinlik faciayla sonuçlandı: 9’u çocuk 12 kişi ölü

Kazakistan’ın Türkistan bölgesinde bulunan Jetisay ilçesinin Algabas köyünde 2 katlı bir evde yangın çıktı. Türkistan Bölgesi Acil Durumlar Departmanı tarafından yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinde Algabas köyünde iki katlı bir evde yangın ihbarı alındığı belirtilerek, itfaiye ekiplerinin olay yerine ulaşmasıyla yangının evi tamamen kapladığının tespit edildiği kaydedildi.

EVDEKİ ETKİNLİK YANGIN GACİASINA DÖNÜŞTÜ: 9’U ÇOCUK 12 KİŞİ ÖLDÜ

Açıklamada, "Yangının söndürülmesi sırasında evden bilinçsiz halde üç kişi tahliye edildi ve sağlık ekiplerine teslim edildi. İçeride 9’u çocuk olmak üzere 12 kişi ölü halde bulundu. Komşuların anlattıklarına göre, yangın öncesi evde bir etkinlik yapıldı. Yangın 360 metrekarelik bir alanda tamamen söndürüldü. Olay yerinde acil servisler çalışıyor. Soruşturma başlatıldı, yangın nedeni araştırılıyor" denildi.

YANGINDAN 3 KİŞİ YARALI KURTULDU

Kazakistan Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yangından 3 kişinin ise yaralı olarak kurtulduğu ifade edilerek, yaralıların tedavi için hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

CUMHURBAŞKANI TOKAYEV’DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ise yangında hayatı kaybedenler için başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı Sözcüsü Ruslan Celdibay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Tokayev’in Jetisay ilçesindeki evde yangında insanların hayatını kaybetmesi dolayısıyla taziyelerini ilettiğini kaydederek, "Hükümete ve bölge valiliğine ölenlerin yakınlarına gereken tüm yardımı sağlama ve olayın nedenini araştırma talimatı verdi" ifadelerini kullandı.

18 Kasım 2025
18 Kasım 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

