HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Kazakistan'da Nevruz Bayramı coşkusu

Kazakistan'da baharın gelişini simgeleyen Nevruz Bayramı, ülke genelinde düzenlenen şenliklerle coşkuyla kutlanıyor.

Kazakistan'da Nevruz Bayramı coşkusu

"Nevruzname" adıyla 14 Mart'ta başlayan kutlamalar devam ederken, başkent Astana'daki meydanlar Nevruz Bayramı için hazırlandı.

Geleneksel Kazak köyü konseptiyle düzenlenen alanlarda ziyaretçiler çadır evleri gezebiliyor, kartal ve çoban köpekleriyle fotoğraf çektirebiliyor.

Kutlamalar kapsamında güreş, asık atu (aşık kemiği oyunu) ve arkan tartış (urgan çekme) gibi ata sporlarına ait müsabakalar düzenlenirken, sanatçılar da milli kıyafetlerle sahne alıyor.

Ziyaretçilere, Kazakistan'da bolluğun simgesi olarak her bayram hazırlanan geleneksel "Nevruz koje" içeceği ikram ediliyor.

Uzun süren kış aylarının ardından havaların ısınmaya başladığı Astana'da etkinlikler yoğun katılımla sürüyor.

25 Mart'a kadar sürecek tatil dolayısıyla aileler kutlamalara yoğun ilgi gösterirken, ülke genelinde çeşitli kültürel programlar düzenleniyor.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de Nevruz Bayramı'nı bu yıl Türkistan şehrinde vatandaşlarla birlikte kutladı.

Tokayev, yayımladığı mesajda, Nevruz'un manevi arınma ve yenilenme zamanı olduğunu belirterek, bayramın ülkeye barış ve refah getirmesini temenni etti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Savaşın bitmesi için ABD ile istişareler sürüyorSavaşın bitmesi için ABD ile istişareler sürüyor
Bolu Otogarı’nda dönüş yoğunluğu başladıBolu Otogarı’nda dönüş yoğunluğu başladı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kazakistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan net mesaj: 'Ateşkes istemiyorum'

Trump'tan net mesaj: 'Ateşkes istemiyorum'

ABD'den ek takviye: Binlerce deniz piyadesi gönderiliyor

ABD'den ek takviye: Binlerce deniz piyadesi gönderiliyor

Osimhen için eller havaya kalktı! Nijerya'da dua seferberliği...

Osimhen için eller havaya kalktı! Nijerya'da dua seferberliği...

Görüntüleri ortaya çıktı! ''Abla dediği kişi onun celladı oldu''

Görüntüleri ortaya çıktı! ''Abla dediği kişi onun celladı oldu''

Altında 1983’ten beri bir ilk! Piyasalar bunu da gördü

Altında 1983’ten beri bir ilk! Piyasalar bunu da gördü

Akaryakıta okkalı zam geliyor

Akaryakıta okkalı zam geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.