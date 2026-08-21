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Kazalar sonrası Aydın Muğla karayolu kilitlendi: "Araç kuyruğu 5 kilometreye ulaştı"

Aydın-Muğla Karayolu’nda sabah saatlerinde meydana gelen peş peşe kazalar nedeniyle Aydın istikametinde trafik adeta kilitlenirken, yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Kazalar sonrası Aydın Muğla karayolu kilitlendi: "Araç kuyruğu 5 kilometreye ulaştı"

Aydın-Muğla Karayolu’nda bugün sabah saatlerinde peş peşe meydana gelen 2 ayrı trafik kazası nedeniyle karayolunda adeta can pazarı yaşandı. Sabah saatlerinde Kırsal Savrandere Mahallesi yakınlarında meydana gelen ölümlü kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı. Tıkanan yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, yaklaşık 2 kilometre geride bir başka kaza daha meydana geldi. İki kazada toplamda 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, gerekli incelemelerin yapılması sebebiyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Ulaşımı adeta durma noktasına getiren kazalar nedeniyle Aydın istikametinde yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Drone görüntülerine de yansıyan uzun araç kuyruğunda sürücüler saatlerce beklemek zorunda kaldı. Yaklaşık 5 saat boyunca yolun tamamen ulaşıma açılmasını bekleyen sürücüler, ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından kontrollü şekilde ilerlemeye başladı.

Kazalarla ilgili incelemelerin tamamlanmasının ardından yol, trafik ekiplerinin kontrolünde yeniden ulaşıma açıldı. Uzun araç kuyruğunun çözülmesiyle birlikte karayolunda ulaşım normale dönmeye başladı.

Kazalar sonrası Aydın Muğla karayolu kilitlendi: "Araç kuyruğu 5 kilometreye ulaştı" 1

Kazalar sonrası Aydın Muğla karayolu kilitlendi: "Araç kuyruğu 5 kilometreye ulaştı" 2

Kazalar sonrası Aydın Muğla karayolu kilitlendi: "Araç kuyruğu 5 kilometreye ulaştı" 3

Kazalar sonrası Aydın Muğla karayolu kilitlendi: "Araç kuyruğu 5 kilometreye ulaştı" 4

Kazalar sonrası Aydın Muğla karayolu kilitlendi: "Araç kuyruğu 5 kilometreye ulaştı" 5

Kazalar sonrası Aydın Muğla karayolu kilitlendi: "Araç kuyruğu 5 kilometreye ulaştı" 6

Kazalar sonrası Aydın Muğla karayolu kilitlendi: "Araç kuyruğu 5 kilometreye ulaştı" 7


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kaza
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