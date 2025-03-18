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Kazan Tatarları Eskişehir Türk Ocağı'nda iftarda buluştu

18.03.2025 16:45
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Eskişehir Türk Ocağı’nda geleneksel olarak düzenlenen ‘Kazan Tatarları’ iftar programı, bu yıl da büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Ramazan ayında her yıl olduğu gibi, Eskişehir’de eğitim gören İdil Ural Türkü (Kazan Tatarı) öğrencileri, Ankara ve İstanbul’dan gelen aktivistlerle birlikte iftar sofrasında bir araya geldi.

Kazan Tatarları Eskişehir Türk Ocağı'nda iftarda buluştu

Eskişehir Türk Ocağı'nda, her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da ‘Kazan Tatarları’ iftar programı düzenlendi. Eskişehir’deki İdil Ural Türkü (Kazan Tatarı) öğrencileri, Ankara ve İstanbul’dan gelen aktivistlerle birlikte, geleneksel iftar sofrasında bir araya geldiler.

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İftar öncesinde yapılan dua, Kazan Yenilikçiliği’nin (Cedidcilik) önemli simalarından biri olan Kayyum Nasıri’ye adandı ve doğumunun üzerinden iki asır geçmesine rağmen onun mirası bir kez daha hatırlatıldı.

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ANKARA VE İSTANBUL’DAN AKTİVİSTLERDE KATILDI

Her sene Ramazan ayında olduğu gibi; bu sene de Eskişehir’de okuyan İdil Ural Türkü (Kazan Tatarı) öğrenciler, Ankara ve İstanbul’dan gelen aktivistlerle birlikte Eskişehir Türk Ocağında iftar yaptılar. İftar öncesinde edilen duada Cedidciliğin (Kazan Yenilikçiliği) önemli temsilcilerinden Kayyum Nasıri, doğumunun ikinci asrında anıldı.

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Türk Milliyetçiliğinin önemli isimlerinden olan Yusuf Akçura ve İsmail Gaspıralı’nın da birer Türk Ocaklı olduğu ve Türk Ocakları’nın kendileri için önemli olduğu programda anlatıldı.

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KAZAN TATAR MUTFAĞINA AİT GELENEKSEL YEMEKLERLE İFTAR AÇILDI

Oruç, dualarla birlikte açıldı. Kazan Tatar mutfağına ait öçpoçmak, tokmaç ve çak çak tatlısı afiyetle yendi. İftarın ardından okunan marşlarla birlikte yarışmalar yapılıp ödüller dağıtıldı. Diğer illerden gelen misafirlerin yaptıkları konuşmalarla, mutluluklar ve hüzünlerle program sona erdi.

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(İHA)

ramazan banner Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir iftar ramazan ayı
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