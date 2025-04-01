Kazaya sinirlendi aracından inip sürücüye saldırdı! Cama tekme savurup kapıyı açmaya çalıştı...

Kaza bugün Güzelyurt Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerindeki kavşakta 3 aracın karıştığı kaza sonrasında, araçlarda hasar oluştu. Yaralanan kimsenin olmadığı kazada, sürücülerden biri aracından inerek diğer aracın sürücüsüne saldırmaya çalıştı.

ÇEVREDEKİLER SAKİNLEŞTİRDİ

Aracın camına tekme atarken yere düşen sürücü, daha sonra kapıyı açarak saldırmak istedi. Sinirli sürücüyü çevredekiler sakinleştirdi. Yaşananlar, çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

(DHA)