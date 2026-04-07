Kazayı yara almadan atlattı, cezadan kurtulamadı

Kaza, Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi 8114. Sokak’ta kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan K.’nin kullandığı otomobil, Ferdi K.’nin kullandığı motosikletle çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ambulansta yaptığı kontrolün ardından kendisini iyi hissettiğini belirterek, hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Ekiplerin yaptığı kontrolde sürücü belgesinin yetersiz olduğu belirlenen Ferdi K.’ya 11 bin 629 TL para cezası uygulandı.



