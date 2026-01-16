HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kazdağları beyaza büründü, manzara nefes kesti

Marmara ile Ege Bölgesi’ni fiziki olarak ayıran Kazdağları’nda etkili olan kar yağışı sonrası ortaya çıkan beyaz şölen havadan görüntülendi.

Kazdağları beyaza büründü, manzara nefes kesti

Türkiye’nin en önemli oksijen kaynaklarından biri olan Kazdağları, yoğun kar yağışının ardından adeta beyaz gelinliğini giydi. Çam, gürgen, göknar ve meşe ormanlarının karla kaplanmasıyla bölgede masalsı görüntüler oluştu. Doğanın beyaz örtüyle buluştuğu zirveler, fotoğraf tutkunlarının ve doğaseverlerin akınına uğradı.
Bölgedeki bu eşsiz atmosfer, doğa fotoğrafçısı İsmail Öztürk tarafından dron ile havadan görüntülendi. Öztürk’ün objektifine yansıyan ve Kazdağları’nın etkileyici güzelliğini gözler önüne seren görüntüler izleyenleri mest etti.

Kazdağları beyaza büründü, manzara nefes kesti 1

Kazdağları beyaza büründü, manzara nefes kesti 2

Kazdağları beyaza büründü, manzara nefes kesti 3

Kazdağları beyaza büründü, manzara nefes kesti 4

Kazdağları beyaza büründü, manzara nefes kesti 5

Kazdağları beyaza büründü, manzara nefes kesti 6

Kazdağları beyaza büründü, manzara nefes kesti 7

Kazdağları beyaza büründü, manzara nefes kesti 8

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Büyük tehlike! Kulaklığınız bir "ajan" gibi çalışabilirBüyük tehlike! Kulaklığınız bir "ajan" gibi çalışabilir
Erzurum için don, pus ve çığ uyarısıErzurum için don, pus ve çığ uyarısı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
kazdağları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adana'da vahşet! Küçük çocuklarını silahla öldürüp intihar etti

Adana'da vahşet! Küçük çocuklarını silahla öldürüp intihar etti

Beyaz Saray'dan İran açıklaması: "800 idam durduruldu, tüm seçenekler masada"

Beyaz Saray'dan İran açıklaması: "800 idam durduruldu, tüm seçenekler masada"

Gece yarısı herkesin konuştuğu kare! F.Bahçe imza için gitti

Gece yarısı herkesin konuştuğu kare! F.Bahçe imza için gitti

Acil organ nakli çağrısı yapılmıştı! Ünlü oyuncudan üzen haber

Acil organ nakli çağrısı yapılmıştı! Ünlü oyuncudan üzen haber

En düşük emekli maaşı düzenlemesi komisyonda kabul edildi

En düşük emekli maaşı düzenlemesi komisyonda kabul edildi

AVM'ye değil buraya geliyor: En az 4 bin 900 TL kar elde ediyorlar!

AVM'ye değil buraya geliyor: En az 4 bin 900 TL kar elde ediyorlar!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.