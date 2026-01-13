HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kazdağları yolunda otomobil takla attı

Balıkesir’in Edremit ilçesi Kazdağları yolunda kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada araçta bulunanlar yaralandı.

Kazdağları yolunda otomobil takla attı

Edinilen bilgiye göre, Edremit - Kalkım karayolu Gülsüm Ana mevkiinde otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Bölgeye 1 araç ve 4 personel ile intikal eden ekipler, araçta sıkışma olmadığını tespit etti. Kaza sonrası araçtan kendi imkanları ile çıkan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Edremit Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kazdağları yolunda otomobil takla attı 1

Kazdağları yolunda otomobil takla attı 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sinop’ta 56 köy yolu kapalı, 5 köyde enerji yokSinop’ta 56 köy yolu kapalı, 5 köyde enerji yok
Osmaniye’de bir haftada 88 şüpheli yakalandıOsmaniye’de bir haftada 88 şüpheli yakalandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yeni yılda acı haberle sarsıldılar! Amcası ve yengesi hayatını kaybetti

Yeni yılda acı haberle sarsıldılar! Amcası ve yengesi hayatını kaybetti

Hepsi tutuklandı! Avukat 'kurye' çıktı

Hepsi tutuklandı! Avukat 'kurye' çıktı

Tedesco'nun Kante rüyası! Fenerbahçe resmi teklifini yaptı!

Tedesco'nun Kante rüyası! Fenerbahçe resmi teklifini yaptı!

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı

Zam beklerken sıfır araçta sürpriz 'Tamamen elden çıkarmak isteniyor'

Zam beklerken sıfır araçta sürpriz 'Tamamen elden çıkarmak isteniyor'

Gümrük vergisi sonrası fiyat uçurumu yaşandı! 3 binden 10 bine çıktı

Gümrük vergisi sonrası fiyat uçurumu yaşandı! 3 binden 10 bine çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.