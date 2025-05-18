Kazmayı bu sefer ateş savaşçıları vurdu

Düzce Belediyesi İtfaiyesi personeli, Düzce’nin ve bölgenin en önemli tarihi ve kültürel miraslarından biri olan Konuralp Antik Tiyatrosu kazılarına katılarak destek verdi.

Düzce Belediyesi birimlerinin hafta sonları dönüşümlü olarak katıldığı kazı çalışmalarına bu kez İtfaiye Müdürlüğü destek verdi. İtfaiyesi personelleri, bölgenin tarihi mirasını koruma ve gün yüzüne çıkarma çalışmalarına katkı sunmak amacıyla Konuralp Antik Kenti kazılarına katıldı. Bölgede devam eden kazı çalışmaları ile birlikte restorasyon çalışmaları da başlayacağı bildirildi.

(İHA)