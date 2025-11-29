HABER

KDP lideri Mesut Barzani, Cizre'de tarihi mekanları gezdi

Şırnak'ta Cizre Kaymakamlığının düzenlediği 4'üncü Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu için Türkiye'ye gelen Irak KDP lideri Mesut Barzani, sempozyumun ardından ilçenin tarihi yerleri gezdi.

Kürdistan Demokrat Parti (KDP) Başkanı Mesut Barzani, beraberinde Erbil, Dohuk ve Zaho valileri ile birlikte Şırnak Valiliği, Cizre Kaymakamlığı ve Şırnak Üniversitesi tarafından düzenlenen 4'üncü Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumuna katıldı. Mesut Barzani ardından Mem U Zin Türbesi, Nuh Peygamber Türbesi, İsmail Ebu-İz El-Cezeri'nin mezarlarını ziyaret ettikten sonra Kırmızı Medrese'yi gezip Melaye Ciziri'nin mezarını ziyaret etti, dua okudu.

ÇİNİ BİR VAZO HEDİYE EDİLDİ

Barzan'in Cizre ziyaretinde güvenlik üst düzey güvenlik önlemleri alırken, çevre il ve ilçelerden de takviye ekipler de gün boyu görev yaptı.
Barzani'nin Kırmızı Medrese'yi ziyaretinde Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ömer Faruk Yıldırım tarafından üzerinde Mem U Zin resminin olduğu çini bir vazo hediye edildi.

CİZRE'DEN AYRILARAK KUZEY IRAK'A HAREKET ETTİ

Türkiye'deki programını Cizre'deki tarihi mekanları ziyaret ederek tamamlayan Mesut Barzani, daha sonra beraberindeki heyetle birlikte Cizre'den ayrılarak Kuzey Irak'a hareket etti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

