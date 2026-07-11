Keçileriyle sevgi dolu anları yürekleri ısıttı

Tunceli’nin Pülümür ilçesi Uzun Evler köyünde keçilerini otlatan Sezer Aksöyek ile sürüsü arasında yaşanan sıcak anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Her gün büyük bir özenle baktığı keçilerini otlatan Aksöyek’in hayvanlarıyla kurduğu güçlü bağ görüntülere de yansıdı. Sahibinin etrafını saran keçiler, sevgi dolu davranışlarıyla yürekleri ısıttı.Doğanın içinde yaşanan bu samimi anlar, insan ile hayvan arasındaki güçlü bağın en güzel örneklerinden biri olarak dikkat çekti.



Kaynak: İHA