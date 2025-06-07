Keçiören’de kurban kesim alanlarında temizlik çalışması yapıldı

Keçiören Belediyesi temizlik personeli, sabahın erken saatlerinden itibaren kesim noktalarını tazyikli suyla yıkadı. Ardından koku giderici ve dezenfektanlarla yapılan son temizlikle birlikte alanlar yeniden halkın kullanımına uygun hale getirildi. Keçiören Belediyesi, kurban etlerinin muhafaza edilmesi için vatandaşlara kurban poşeti dağıtırken tüm kesim alanlarında çorba ikramında bulundu.

BAYRAM BOYUNCA TEMİZLİKTE SIKI TAKİP

Keçiörenlilerin kurban ibadetlerini hijyenik bir ortamda gerçekleştirmesi için temizlik çalışmalarının aralıksız devam ettiğini kaydeden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Kurban kesim alanlarımızdaki temizlik çalışmalarımızı bayram boyunca yakından takip ediyoruz. Hem vatandaşlarımızın ibadetlerini sağlıklı koşullarda yerine getirmeleri hem de halk sağlığını korumak adına temizlik çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Ekiplerimiz gece gündüz demeden görevlerinin başında olacak. Tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı kutluyorum" dedi.

(İHA)