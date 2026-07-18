Kedi ile yılanın kavgası kamerada

Değirmenaltı Mahallesi'nde görülen yılanı fark eden bir kedi, temkinli şekilde yaklaşarak yılanın peşine düştü. Kedinin hamle yapması üzerine yılan da savunmaya geçerek saldırı pozisyonu aldı. Bir süre birbirini kollayan kedi ile yılanın mücadelesi ilginç görüntüler oluşturdu.

YILANLA KEDİNİN KAVGASI KAMERAYA YANSIDI

Çevrede bulunan vatandaşlar kavgayı merakla izlerken, yaşanan anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kedinin zaman zaman yılanın üzerine atıldığı, yılanın ise kendini savunmak için saldırı hamleleri yaptığı görüldü.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır