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Panelvan şarampole yuvarlandı: 1’i ağır 8 yaralı

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği panelvan şarampole yuvarlanması sonucu 1’i ağır 8 kişi yaralandı.

Panelvan şarampole yuvarlandı: 1’i ağır 8 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Kahta Karayolu Fuar Alanı Kavşağı yakınlarında Mehmet Halit Doğru idaresindeki panelvan, Kahta istikametinden Adıyaman istikametine seyir halinde olduğu sırada Adıyaman- Kahta Karayolu Fuar Alanı Kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada sürücü Mehmet Halit Doğru ile araçta bulunan Abdurrahman Doğru, Türkan Sertdemir, Gülbahar Doğru, Büşra Doğru, Kübra Doğru, Songül Doğru ve Zeynep Doğru yaralandı. Kaza yerine sağlık ekipleri, jandarma ekipleri, itfaiye ekipleri ile bölge trafik polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahaleleri sonucunda yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altın alınan yaralılardan Abdurrahman Doğru’nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Öte yandan, kaza esnasında aracın çarpıp devirdiği elektrik direğinden dolayı hatlarda da arıza meydana geldi. Hatların yapımı ve direğin kaldırılması içinde çalışma başlatıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Panelvan şarampole yuvarlandı: 1’i ağır 8 yaralı 1

Panelvan şarampole yuvarlandı: 1’i ağır 8 yaralı 2

Panelvan şarampole yuvarlandı: 1’i ağır 8 yaralı 3

Panelvan şarampole yuvarlandı: 1’i ağır 8 yaralı 4

Panelvan şarampole yuvarlandı: 1’i ağır 8 yaralı 5
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Adıyaman
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