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Kedinin mesanesinden 2 santimlik taş çıkarıldı

Zonguldak’ta idrarında kan fark edilen ve huzursuzluk belirtileri gösteren kedi ameliyata alındı.

Kedinin mesanesinden 2 santimlik taş çıkarıldı
Çiğdem Sevinç

Zonguldak’ta idrarında kan fark edilen ve huzursuzluk belirtileri gösteren kedi ameliyata alındı. Ameliyatla kedinin mesanesinden 2 santimetrelik taş çıkarıldı.
Kent merkezindeki bir veteriner kliniğine, idrarında kan fark edilen ve huzursuzluk belirtileri gösteren 3 yaşındaki kedi getirildi. Yapılan tetkikler sonucunda kedinin mesanesinde taş tespit edildi.

Ameliyatın başarılı geçtiğini belirten Veteriner Hekim Gökmen Koç, "Hastamız bize idrarda kan ve ağrılı idrara çıkma şikayetiyle getirildi. Yapılan ultrason muayenesinde idrar kesesinde yaklaşık 2 santimetre boyutunda bir taş tespit ettik. Bu taş, insanlarda da görülebilen ve kolay parçalanamayan struvit kristali türündeydi. Operasyonla başarılı şekilde çıkardık" dedi.

Kedinin mesanesinden 2 santimlik taş çıkarıldı

Koç, kedinin sağlık durumuna ilişkin olarak da, "Allah’a şükür şu an durumu iyi. Uyandı ve hayatına kaldığı yerden devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Taşın alınmaması durumunda daha ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğini vurgulayan Koç, "Taş zamanla büyüyerek idrar yollarını tıkayabilir, kanamaya ve böbrek yetmezliğine kadar ilerleyebilecek ciddi sonuçlara neden olabilirdi" diye konuştu.

(İHA)

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Zonguldak
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