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Kediye yardım etmek isterken su kanalına düşen genç kız ayağını kırdı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde bir genç kız, kediye yardım etmek isterken su kanalına düştü. İtfaiye ekipleri tarafından kanaldan çıkartılan Polat, Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç kızın ayağında kırık olduğu öğrenildi.

Kediye yardım etmek isterken su kanalına düşen genç kız ayağını kırdı

Olay, Ziya Gökalp Mahallesi Tepeşehir Yolu üzerindeki Gümüş Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Derya Bolat (23) Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait kanalda mahsur kalan bir kediyi kurtarmak istedi.

Kediye yardım etmek isterken su kanalına düşen genç kız ayağını kırdı 1

DENGESİNİ KAYBEDEREK DÜŞTÜ

Kediyi kanaldan çıkarmaya çalışan Bolat, dengesini kaybederek düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Erbaa Belediyesi itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GEN KIZIN AYAĞI KIRILDI

İtfaiye ekipleri tarafından kanaldan çıkartılan Polat, Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç kızın ayağında kırık olduğu öğrenildi.

(İHA)

12 Temmuz 2025
12 Temmuz 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Tokat kedi
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