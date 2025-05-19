Kedreai Antik Kenti’nde tarih ve müzik buluştu

Marmaris Kültür ve Sanat Festivali etkinlikleri kapsamında, Marmaris Ticaret Odası’nın sponsorluğunda Sedir Adası’nda (Kedreai) düzenlenen klasik müzik konseri, tarihi Kedreai Antik Tiyatrosu’nda izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşattı. MAKSAD Oda Müziği Topluluğunun sahne aldığı gün batımı konseri, antik atmosferde sanatseverlerle buluştu.

Marmaris Kültür Sanat Derneği tarafından düzenlenen festivalinin 18 Mayıs Pazar günü yapılan etkinliğin ev sahibi olan yaklaşık 3 bin yıllık geçmişe sahip Kedreai Antik Kenti arkeolojik ve kültürel mirasa dikkat çeken özel bir buluşmaya sahne oldu. Konser öncesinde kazı başkanı Dr. Öğr. Üyesi Sevilay Zeynep Yıldız, katılımcılara antik kentte süren kazı ve araştırmalar hakkında bilgi verdi. Etkinlik, 18 Mayıs Müzeler Günü dolayısıyla ayrı bir anlam taşıdı. Marmaris Müze Müdürü Şehime Atabey, yaptığı konuşmada Müzeler Günü’nü kutlayarak, "Bu tür etkinlikler hem kültürel mirasımıza sahip çıkmak hem de toplumda farkındalık oluşturmak açısından çok kıymetli. Kedreai gibi eşsiz bir arkeolojik alanda müziği ve tarihi bir araya getirmek, bu bilincin yaşatılmasına önemli katkı sağlıyor" dedi.

ARKEOLOJİ, DOĞA VE SANAT BİR ARADA

Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Çamlı Mahallesi’nde bulunan Sedir adasında, Helenistik Dönem’e ait mimari kalıntıları ve Apollon kültüyle tanınan Kedreai’de sürdürülen kazılarda, 2024 yılı itibarıyla tiyatro alanında önemli yapısal belirtilere ulaşıldı. Antik kentin tiyatrosu, limanı, kutsal alanları ve surlarıyla birlikte döneminin önemli bir ada yerleşimi olduğunu ortaya koyuyor.

Müziğin ve tarihin iç içe geçtiği bu özel gece, klasik müzik ezgileri eşliğinde batan güneşin altında son buldu. Etkinlik, Marmaris’in kültürel mirasına saygı duruşu niteliğinde unutulmaz bir deneyim olarak hafızalarda yer etti.

(İHA)