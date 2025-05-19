HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kedreai Antik Kenti’nde tarih ve müzik buluştu

Marmaris Kültür ve Sanat Festivali etkinlikleri kapsamında, Marmaris Ticaret Odası’nın sponsorluğunda Sedir Adası’nda (Kedreai) düzenlenen klasik müzik konseri, tarihi Kedreai Antik Tiyatrosu’nda izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşattı.

Kedreai Antik Kenti’nde tarih ve müzik buluştu
Çiğdem Sevinç

Marmaris Kültür ve Sanat Festivali etkinlikleri kapsamında, Marmaris Ticaret Odası’nın sponsorluğunda Sedir Adası’nda (Kedreai) düzenlenen klasik müzik konseri, tarihi Kedreai Antik Tiyatrosu’nda izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşattı. MAKSAD Oda Müziği Topluluğunun sahne aldığı gün batımı konseri, antik atmosferde sanatseverlerle buluştu.

Marmaris Kültür Sanat Derneği tarafından düzenlenen festivalinin 18 Mayıs Pazar günü yapılan etkinliğin ev sahibi olan yaklaşık 3 bin yıllık geçmişe sahip Kedreai Antik Kenti arkeolojik ve kültürel mirasa dikkat çeken özel bir buluşmaya sahne oldu. Konser öncesinde kazı başkanı Dr. Öğr. Üyesi Sevilay Zeynep Yıldız, katılımcılara antik kentte süren kazı ve araştırmalar hakkında bilgi verdi. Etkinlik, 18 Mayıs Müzeler Günü dolayısıyla ayrı bir anlam taşıdı. Marmaris Müze Müdürü Şehime Atabey, yaptığı konuşmada Müzeler Günü’nü kutlayarak, "Bu tür etkinlikler hem kültürel mirasımıza sahip çıkmak hem de toplumda farkındalık oluşturmak açısından çok kıymetli. Kedreai gibi eşsiz bir arkeolojik alanda müziği ve tarihi bir araya getirmek, bu bilincin yaşatılmasına önemli katkı sağlıyor" dedi.

ARKEOLOJİ, DOĞA VE SANAT BİR ARADA

Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Çamlı Mahallesi’nde bulunan Sedir adasında, Helenistik Dönem’e ait mimari kalıntıları ve Apollon kültüyle tanınan Kedreai’de sürdürülen kazılarda, 2024 yılı itibarıyla tiyatro alanında önemli yapısal belirtilere ulaşıldı. Antik kentin tiyatrosu, limanı, kutsal alanları ve surlarıyla birlikte döneminin önemli bir ada yerleşimi olduğunu ortaya koyuyor.

Müziğin ve tarihin iç içe geçtiği bu özel gece, klasik müzik ezgileri eşliğinde batan güneşin altında son buldu. Etkinlik, Marmaris’in kültürel mirasına saygı duruşu niteliğinde unutulmaz bir deneyim olarak hafızalarda yer etti.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rahatsızlanan iki hastaya Sahil Güvenlik müdahalesiRahatsızlanan iki hastaya Sahil Güvenlik müdahalesi
Lüks araç cayır cayır yandı! Değeri tam 20 milyon...Lüks araç cayır cayır yandı! Değeri tam 20 milyon...

Anahtar Kelimeler:
Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Sırrı hala çözülemedi' Bozkırın ortasında esrarengiz görüntü!

'Sırrı hala çözülemedi' Bozkırın ortasında esrarengiz görüntü!

Sapık öğretmenden 15 erkek öğrenciye yıllar süren istismar! Mesajlar ortaya çıktı, ifadeler kan dondurdu... İğrenç anları eşi de görmüş

Sapık öğretmenden 15 erkek öğrenciye yıllar süren istismar! Mesajlar ortaya çıktı, ifadeler kan dondurdu... İğrenç anları eşi de görmüş

Şampiyonluk kaçtı, F.Bahçeli yıldızın paylaşımı taraftarı çileden çıkardı!

Şampiyonluk kaçtı, F.Bahçeli yıldızın paylaşımı taraftarı çileden çıkardı!

İstihbarat ve Dışişleri doğruladı... FETÖ elebaşı Gülen için 'Sağ görünüyor' görünüyor iddiası!

İstihbarat ve Dışişleri doğruladı... FETÖ elebaşı Gülen için 'Sağ görünüyor' görünüyor iddiası!

25 yaşında cinayete kurban gitti! Sevgilisinin 4 arkadaşı gözaltında

25 yaşında cinayete kurban gitti! Sevgilisinin 4 arkadaşı gözaltında

'Hayalet sınıf' skandalı! Yüzlerce öğrencinin diploması iptal, 6 okul kapatıldı...

'Hayalet sınıf' skandalı! Yüzlerce öğrencinin diploması iptal, 6 okul kapatıldı...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.