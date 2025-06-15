Kefirin faydaları nelerdir? Kefir ne işe yarar? Kefirin faydaları ve zararları

Her insanın metabolizması ve sindirim sistemi aynı şekilde ve aynı düzende çalışmayabilir. Böyle durumlarda doktora danışılarak takviye bazı ilaçlar ya da doğal ürünler kullanılarak sistemsel sorunlar giderilebilmektedir. Kefir de özellikle son yıllarda gündemde olan ve çok tüketilen, sadece ve çeşitli meyvelerle tatlandırılmış seçenekleri ile destekleyici bir takviye kabul edilmektedir.

Kefir nedir?

Kafkaslardan geldiği bilinen ve anayurdu Kafkaslar kabul edilen kefir, keçi, koyun ya da inek sütünden elde edilen fermente bir üründür. Son yıllarda popülerliği gitgide artan kefir, görüntü ve renk olarak ayrana benzese de tadı farklıdır. Mayalanma sürelerinin uzunluğuna göre tadındaki ekşilik seviyesi de artar. Sindirim sistemini desteklemek amacı ile kullanılan kefir, kemik sağlığını koruyucu etkiye de sahiptir. Probiyotik bir içecek olan kefir insan sağlığı için birçok faydası olan bir takviye besindir.

Sütü fermente eden bakteriler, asetat, laktat, birkaç tür vitamin gibi maddelerden oluşan kefir, içerdiği probiyotikler ile yoğurttan farklı bir besindir. İçeriğinde birçok vitamin ve insan vücudunun gereksinim duyduğu mineraller barındırır.

1 bardak kefir içinde 100 kalori, 2 gram yağ, 11 gram karbonhidrat, 9 gram protein, 11 gram şeker bulunur. Besin değeri son derece yüksek olan kefirin insan sağlığına genel olarak faydaları şu şekildedir:

Bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi vardır.

Bağırsak sağlığını arttırır.

Sakinleştiricidir.

Anti kanser etkisi olduğu iddia edilir.

Kemik sağlığını destekler.

Mikroplarla savaşmada vücudu güçlendirir.

Kronik yorgunluğa iyi gelir.

Kan şekerini dengeler.

Kalp sağlığını destekler.

B grubu vitaminler vardır. B12 içerdiği için hafızayı güçlendirici etkisi de vardır.

A, C ve D vitaminleri içerir.

Folik asit ve nisain bakımından zengindir.

Probiyotik özelliği bulunur.

Kefirin faydaları nelerdir? Kefir ne işe yarar?

Probiyotik, kalsiyum ve iyi bakteri içeren kefir, sindirim ve kemik sağlığı başta gelmek üzere insan vücudu için son derece sağlıklı bir içecektir. Kemikler, dişler, cilt, troid bezi için gerekli ve son derece önemli olan tüm minerallere ve vitaminlere sahiptir. Ayrıca magnezyum ve iyot açısından da zengin bir içecek olan kefirin başlıca yararı sindirim sorunlarını gidermesi ve metabolizmayı düzene sokmasıdır. Fayda sağladığı bazı durumlar şunlardır:

Bağırsak sağlığını güçlendirir.

Sindirim sistemini düzenler.

Kan şekerinin seviyelerini dengede tutar.

Kalp hastalıklarına karşı koruyucudur.

Stresi giderir ve rahatlatıcı etkisi vardır.

Uzun süre tokluk hissi verir.

Güçlü bir besin kaynağıdır.

Kefir ne zaman içilir?

Kefirin faydaları ve zararları kullanım miktarına göre değişiklik gösterebilir. Diğer birçok içecek ve yiyecek gibi kefir de gereğinden daha fazla tüketilirse zararları meydana çıkabilir. Kalp sağlığını destekleyen kötü kolesterole karşı savaşmak için vücudun direncini arttıran kefir iltihap önleyici etkiye de sahiptir.

Yorgunluğu azaltan bağırsakları temizlemeye yardımcı olan kefir aç karnına içildiği zaman hem tokluk hissi verir hem de sindirim sisteminin çalışmasını sağlar. Sistemi ve sindirim sürecini düzenleyen kefir mide asitlerini dengeler. Ancak mutlaka doktora danışarak kullanılmalıdır.

Kefir kilo aldırır mı?

Diyet listelerinde de yer alan kilo verme süreçlerinde yardımcı olan ve mevcut kilolarını korumak isteyen kişiler tarafından tercih edilen kefirin kullanıldığı süt kilo aldırıp aldırmama durumu üzerinde etkili bir unsur olarak bilinir. Oysa kefirin içindeki yağ oranı %6 civarındadır ve büyük bir kısmı sudur. Bu yüzden de kefirin kilo aldıran bir etkisi olmadığı bilinmektedir.

Kan şekerini dengeleme desteği sağlayan kefir içeceği laktoz açısından da düşük bir orana sahip olduğu için laktoz duyarlılığı olan kişilerin de doktoruna danışarak içebileceği bir takviye besindir. Mayalanma süreci 48 saat kadar olabilir. Kesilmiş süt kıvamındaki kefir doğru kıvamda ve içilebilir demektir.