Kekik çayı tansiyonu yükseltir mi? Kekik çayının tansiyona etkisi

Çay formunda tüketilen kekik, baharat olarak çeşitli yemeklerde, salatalarda, çorbalarda kullanılabilmektedir. Çeşitlerine göre farklı kullanım alanları bulunan kekik, direkt olarak tüketilmesi, çay formunda içilmesi, yağının sürülmesi, suyunun çıkartılması gibi farklı formları ile farklı faydalar sağlayabilmektedir. Bazı türlerinden çay elde edilebilen kekiğin, çay olarak iyi geldiği birçok rahatsızlık vardır.

Kekik çayının bazı yararları ve iyi geldiği çeşitli durumlar şu şekildedir:

Sinir sistemini korumada yardımcıdır.

Romatizma kaynaklı olarak meydana gelen ağrıların azalmasını sağlar.

Bağırsaklara iyi geldiği bilinir.

Kötü kolesterolün düşmesine yardımcı olur.

Öksürüğü azaltır.

Boğaz ağrısına iyi geldiği bilinir.

Bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi ile kişiyi hastalıklara karşı korur.

Ciltte meydana gelen akne oluşumunun önüne geçer.

Saça ve cilde iyi gelir.

İnsan sağlığına olan çeşitli yararları ile bilinen kekik çayının bazı yan etkileri de olabilir. Özellikle risk grubunda olarak belirlenen hamilelerin, alerjik bünyeye sahip olan kişilerin, kronik hastalığı olanların, düzenli ilaç kullananların, çocukların ve ileri yaştaki kişilerin risk grubunda sayılması nedeni ile kekik çayını doktora danışmadan kullanmamaları önerilir.

Olası bazı yan etkileri ve verebileceği çeşitli hasarlar şunlardır:

Aşırı tüketilmesi insan vücudunda dehidrasyon oluşumuna neden olabilir.

İshale neden olabilir.

Kusmaya yol açabilir.

Kan basıncını düşürebilir.

Tansiyon üzerinde olumsuz etkileri olabilir.

Migren sorununa neden olabilir.

Midede çeşitli sorunlara ya da hastalıklara nede olabilir.

Vücuttaki bazı organlara zarar verebilir.

Reflü ve ülser gibi mide sorunlarının varlığını tetikleyebilir.

Birçok yiyecek ve içecek gibi kekik de çay formunda ya da baharat formunda aşırı miktarlarda tüketilirse ciddi sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. Bu nedenle mutlaka doktora danışılmalı bilinçsizce ve aşırı miktarlarda tüketilmemelidir.

Kekik çayı tansiyonu yükseltir mi?

Tansiyonu aniden yükselten ya da direkt olarak yüksek tansiyon tanısı konmasına neden olan birçok unsur bulunmaktadır. Yüksek tansiyon sorununun ve hastalığın temel nedenleri ile yüksek tansiyon tanısı konmuş kişilerin dikkat etmesi gereken bazı durumlar şunlardır:

Aşırı tuz tüketiminden kaçınılmalıdır.

Obezite tansiyonu olumsuz etkilemektedir.

Hareketsiz bir yaşam biçimi tansiyon üzerinde ani etkilere neden olabilir.

Aşırı stres ve panik atak krizleri tansiyonda aniden yükselme ya da düşme gibi durumlara yol açabilir.

Diyabet hastalığı da tansiyonu tetikleyebilir.

İçeriğindeki mineraller ve vitaminler nedeni ile çeşitli yiyecek ve içecekler tansiyonu geçici olarak düşürebilir ya da yükselmesine neden olabilir.

Kekik çayı sinir sistemi üzerinde rahatlatıcı bir etkiye sahiptir. Depresyona ve strese iyi geldiği zihni sakinleştirdiği bilinir. Kolesterol seviyelerini düşürebilen, kan dolaşımını iyileştirebilen kekik çayının kan basıncını düşürme etkisi de bulunmaktadır. Kan dolaşımını hızlandıran kekik çayı tansiyon üzerinde de ani etki sağlayabilmektedir.

Kekik çayının tansiyona etkisi nedir?

Bitkisel bir ürün, bir baharat türü, farklı formları ile çayı suyu tüketilebilen kekik, doğru miktarlarda ve mutlaka doktor kontrolünde tüketilmesi gereken gıdalardan biridir. Cilde de direkt olarak uygulanabilen kekik olası yan etkilerinin önüne geçebilmek için mutlaka doktora danışarak kullanılmalıdır.

Kan basıncını düşürme etkisi de bulunan kekik çayının tansiyon sorunu olan kişilerin dikkatli tüketmesi önerilir. Kekik çayının kan basıncını düşürme etkisi tansiyon üzerinde de etkilidir.