Kekik kaynatmak neye iyi gelir? Öksürüğe, mideye iyi gelir mi? Adet söktürür mü?

Özellikle Akdeniz mutfağında neredeyse her yemekte yer alan kekik, salatalardan çorbalara birçok besin ile birlikte tüketilen bir baharat olarak da çok sevilir. Birçok çeşit içeren kekik bitkisi ülkemizde neredeyse her bölgede kolaylıkla yetişen bitkiler arasında yer alır. Baharat olarak, suda kaynatılarak, demlenerek de kullanılabilmektedir.

Kekik kaynatmak neye iyi gelir?

Kekiği kaynatarak çay formunda tüketmenin birçok rahatsızlığa iyi geldiği bilinir. Kolesterolden sindirim sorunlarına birçok farklı alanda çeşitli faydaları olduğu bilinen kekiği kaynatarak tüketmek insan sağlığına olan faydaları ile bilinse de düzenli kullanmadan önce mutlaka doktora danışılmalıdır.

Kekik kaynatmak faydaları olan ve son derece kolay bir işlemdir. Kekik kaynatmanın en bilinen faydaları ve iyi geldiği durumlardan bazıları ise şunlardır:

Boğaz ağrısı

Uykusuzluk

Cilt sağlığı

Kan basıncı düzensizlikleri

Kolesterol

Boğaz ağrısı

Uyku sorunları

Düşük bağışıklık sistemi

Adet sancıları

İltihap oluşumu

Kekik nasıl kaynatılır?

Kekik kaynatmak son derece kolay ve pratik bir işlemdir. Kekik çayı da denilen bu içeceği hazırlamak için bir tutam kadar kekik ve bir miktar kaynar su yeterli olacaktır. Hazırlanış aşamaları ise şu şekildedir:

1 kişilik kekik kaynatmak için 1 bardak su kaynatılır.

1 çay kaşığı kadar kuru ya da taze kekik bir bardağa aktarılır.

Kaynayan su bardağa eklenir.

Üzeri kapatılarak 10 dakika kadar demlendikten sonra tüketilebilir.

Kekik kaynatmak öksürüğe iyi gelir mi?

Her ne kadar sağlığa olan çeşitli faydaları ile bilinse de kekik kaynatmak herkes için aynı derecede olumlu etkiler sağlamayabilir. Çünkü farklı bünyelerde alerjik durumlara da neden olabilir. Özellikle ilaç kullananlar, kronik rahatsızlığı bulunanlar mutlaka doktora danışarak kekik çayı içmelidirler.

Doğal bir balgam söktürücü olduğu kabul edilen kekik çayı öksürük giderici özelliği ile de bilinir. Ödem attırıcı etkisi olduğu da bilinen kekik kaynatmak öksürüğe de iyi gelir ve öksürüğü ciddi oranlarda azaltır.

Kekik kaynatmak mideye iyi gelir mi? Kekik kaynatmak mide bulantısına iyi gelir mi?

Mide dostu olduğu da bilinen kekik kaynatmak sindirim sistemindeki düzensizlikleri de giderir. Adet söktürme etkisi ile de bilinen kekik kaynatmak strese iyi geldiği gibi mideyi de rahatlattığı için genel olarak mide sorunlarına karşı da kullanılır.

Kekik kaynatmak adet söktürür mü?

En sık kullanılan ve en etkili olduğu kabul edilen adet söktürücülerden biri de kekik kaynatmaktır. Kekik çayı olarak da bilinen bu tarif ile regl döneminde yaşanan ağrıları da rahatlattığı için bu dönemlerde kadınlar tarafından çok sık tercih edilir.

Kekik kaynatmak diş ağrısına iyi gelir mi?

Kekik içinde çok güçlü antioksidanlar bulunmaktadır. Bu yüzden içeriğinde yer alan bu güçlü antioksidanların etkisi ile diş ağrılarını da hafifletici bir etkisi olduğu tespit edilmiştir. Sadece kaynatarak değil yağ formu ile de diş ağrısı için kullanılabilmektedir.

Kekik kaynatmak gribe iyi gelir mi?

Boğaz ağrısına iyi gelen, ateş düşürücü etkiye sahip olan kekik, soğuk algınlığı durumları için de özellikle soğuk kış günlerinde çok sık tüketilen bir içecektir. Ancak alerjik reaksiyonlara ya da yan etkilere karşı mutlaka doktora danışılarak tüketilmelidir.