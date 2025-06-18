Kekreyemişin faydaları nelerdir? kekreyemiş ne işe yarar, neye iyi gelir? Kekreyemiş çayı zayıflatır mı?

İnsan vücudunun ihtiyaç duyduğu birçok vitamin ve mineral doğada kendiliğinden yetişmektedir. Bazıları hala keşfedilmemiş olan bitkilerden biri de kekreyemiş bitkisidir. Bu bitkinin latinca adı vaccinium vitis idaea’dır. Lingonbery adı ile de bilinir. Bileşenlerinde yer alan vitaminler ve mineraller sayesinde insan vücudu için son derece faydalıdır. Ancak yine de doktor onayı ya da yönlendirmesi olmadan kullanılmaması gerekir.

Kekreyemiş nedir?

Dünya genelinde yetişen, kırmızı renkte, küçük boyutlarda ve top şeklinde olan kekreyemiş bitkisi, dört mevsim boyunca yaprak dökmeyen bir bitkidir. Çalılar ailesindendir ve Türkiye’de Kaçkar Dağları ile Rize’de yetişir. Birçok ortamda yetişecek alan bulan kekreyemiş bitkisi İsveç kirazı olarak da bilinir. İskandinav ülkelerinin mutfaklarında çok sık kullanılan bu bitki kırmızı küçük toplara benzer meyveleri ile de hem lezzetli hem de dekoratif olarak kullanılır.

Kekreyemiş bitkisi ve meyvesi son yıllarda adı çok duyulmaya başlamış ve popülerliği gün geçtikçe daha da artan bir bitkidir. Yüksek oranda antioksidan içeren kekreyemiş, içerdiği vitaminler ve mineraller sayesinde insan sağlığı için son derece faydalı olarak kabul edilir.

Kekreyemişin faydaları nelerdir?

Antioksidan kaynağı olan ve birçok besin değeri içeren kekreyemiş bitkisi bağışıklık sistemini korur ve güçlendirir. Bu özelliği sayesinde kişileri çeşitli hastalıklara karşı korur ve vücudun mikrop ve virüslere karşı savaşabilmesi için ona güç verir. Kekreyemiş bitkisinde yer alan mineraller ve vitaminlerden bazıları şunlardır:

Antioksidan kaynağıdır.

B grubu olan B1, B2, B3 vitaminlerini içerir.

A vitamini ve C vitaminleri barındırır.

Magnezyum, potasyum, kalsiyum gibi mineraller içerir.

Kekreyemiş ne işe yarar? Kekreyemiş neye iyi gelir?

Kekreyemiş oldukça zengin bir besin kaynağıdır. Birçok hastalığa iyi geldiği bilinir. Bu yüzden çeşitli hastalıkların tedavi süreçlerinde de takviye gıda olarak doktorlar tarafından önerilebilir. İnsan bedeni için şifa deposu olarak kabul edilen kekreyemiş bitkisi kan basıncından tansiyon hastalıklarına birçok farklı konuda faydalıdır. En bilinen faydalarından bazıları ve çeşitli özellikleri şu şekildedir:

Kan basıncının dengelenmesini sağlar. Yüksek kan basıncını düşürmeye yardımcı olur.

Doğal bir şeker kaynağıdır. Şeker hastaları için tüketmeye uygundur.

Yağ içermediği ve bu yüzden düşük kalorili olduğu için kilo vermek isteyenlerin ya da mevcut kilosunu korumak isteyenlerin de tüketebildiği bir besindir.

Çok güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Bu yüzden de vücudu hastalıklara karşı savunması konusunda güçlendirir.

İdrar söktürücü etkisi vardır.

Böbrek sağlığını korur.

Kan dolaşımının sağlıklı ve düzenli olarak devam etmesini sağlar.

Kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucudur.

Tansiyon hastalıklarına iyi gelir.

Karaciğer sağlığını korur.

Metabolizmanın daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlar.

Kekreyemiş çayı zayıflatır mı?

Kekreyemiş bitkisinden kolayca hazırlanan kekreyemiş çayı tüketilebileceği gibi ayrıca bu bitkiden hazırlanan toz da kullanılabilir. Daha çok çay formunda tüketilen kekreyemiş çayının kilo vermek isteyenlere destek olduğu da bilinmektedir. Bunun nedenleri yağ içermemesi, vücuttaki yağları yakma sürecinde destek vermesi ve yağ yakımını hızlandırması ve metabolizmayı çalıştırıcı etkisi olmasıdır. Kilo vermek isteyen ya da mevcut kilosunu korumak isteyenlerin beslenme listelerinde yer alan kekreyemiş çayı ya da tozu fazla tüketilmemelidir. Aksi takdirde bazı yan etkiler görülebilir. Olası yan etkilerinden bazıları ve özellikle dikkat etmesi gereken kişiler şu şekildedir: