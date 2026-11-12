Kelebekler Vadisi cinayetinde, Hakan Aysal tahliye edildi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde 2018 yılında 7 aylık hamile eşi Semra Aysal’ı Kelebekler Vadisi’nde uçurumdan iterek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Hakan Aysal tahliye edildi.

Fethiye ilçesinde 19 Haziran 2018 tarihinde meydana gelen ve Türkiye gündemine oturan Kelebekler Vadisi cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Eşi Semra Aysal’ın ölümüne ilişkin davada tutuklu bulunan Hakan Aysal hakkında tahliye kararı verildi.

Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hazırlanan 11 Kasım 2026 tarihli tahliye müzekkeresi, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Mahkemenin yazısında, Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 11 Kasım 2026 tarihli ve 2025/380 esas sayılı yazısı doğrultusunda Hakan Aysal hakkında tahliye işlemi yapılmasına karar verildiği belirtildi.

Tahliye işlemlerinin tamamlanması için hazırlanan ikinci yazı ise Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığına ve Kırşehir Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Yazıda, Hakan Aysal’ın başka bir suçtan tutuklu veya hükümlü olmaması kaydıyla cezaevinden tahliye edilmesi istendi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Semra Aysal, 19 Haziran 2018 tarihinde Fethiye’nin dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi’nde yaklaşık 300 metre yükseklikteki kayalıklardan düşerek hayatını kaybetmişti. 7 aylık hamile olan Semra Aysal’ın karnındaki bebeği de kurtarılamamıştı. İlk etapta kaza olarak değerlendirilen olay, yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli bulunmuş ve eşi Hakan Aysal hakkında dava açılmıştı. Yargılama sonucunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Hakan Aysal, yaklaşık 6 yıldır tutuklu bulunuyordu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır