Kemah’taki deprem tedirginliğe neden oldu

AFAD verilerine göre saat 14.16’da merkez üssü Kemah ilçesi olan deprem, Erzincan merkez ve çevre ilçelerde de hissedildi. Erzincan Valiliği tarafından yapılan açıklamada, deprem sonrası ilgili birimlerin saha taramalarına başladığı, şu ana kadar can ve mal kaybına yönelik herhangi bir olumsuzluğun tespit edilmediği bildirildi.

Depremin 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde yaşanması ise vatandaşları etkiledi. Yasemin Dürgeroğlu isimli vatandaş, "Deprem çok sallamadı ama uzun sürdüğünü hissettik, tedirgin olduk. Daha önceden de depremler yaşadık. Özellikle 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Kemah’ta bu depremin yaşanması duygusal olarak bizleri etkiledi" dedi.

Hasan Hüseyin Köse ise, asrın felaketinin üzüntüsünü yaşarken meydana gelen bu depremin kendilerinde tedirginlik oluşturduğunu söyledi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır