Kemal Kılıçdaroğlu, Binali Yıldırım, Süleyman Soylu ve daha niceleri... Türkiye'nin konuştuğu düğün!

CHP'de 4 dönem milletvekilliği yapan eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen'in oğlu Berke Sevigen ile iş insanı Bayram Yıldız'ın kız kardeşi Nurcan Yıldız dünyaevine girdi. Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen düğüne siyaset dünyasından çok sayıda isim de katıldı.

AK PARTİ-CHP BU KAREDE BİRLİKTE YER ALDI

CHP 38. Olağan Kurultay davasında 'mutlak butlan' ihtimalinde partinin başına geçmesi konuşulan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'ye geçen Muharrem İnce, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, AK Partili Binali Yıldırım, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Davut Gül, CHP'li İlhan Kesici, eski Bakan Cavit Çağlar, Orhan Gencebay, iş insanı Tuncay Özilhan da nikah şahitleri arasındaydı.

NİKAH ŞAHİTLERİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Düğündeki isimler sosyal medyada da gündem oldu.

Düğünde Funda Arar ve Kubat, Mahsun Kırmızıgül sahne alırken Orhan Gencebay, Yavuz Bingöl ve birçok sanatçı ve oyuncu da davetliler arasında yer aldı.

"BU GECE MOZAİK VAR"

Mehmet Sevigen, "Bu gece burada muhteşem bir mozaik var... İş, siyaset ve sanat camiasından çok kıymetli dostlarım bizi yalnız bırakmadı. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

KILIÇDAROĞLU SÖZLERİ NEDENİYLE İHRAÇ EDİLDİ, NİKAH ŞAHİDİ KILIÇDAROĞLU OLDU

Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri nedeniyle 2021 yılında Yüksek Disiplin Kurulunca partisinden ihraç edilen Mehmet Sevigen'in oğlunun düğününde Kılıçdaroğlu'nun şahit olması dikkat çekti.

Kaynak: Sözcü