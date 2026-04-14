CHP'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘diktatör’ kelimesini kullandığı için mahkeme tarafından 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

tv100'den Barış Yarkadaş'ın haberine göre Mersin 3. Asliye Ceza Mahkemesi, Kemal Kılıçdaroğlu’na 11 ay 20 gün hapis cezası verdi. Yarkadaş paylaşımında, "Bilindiği üzere, Kılıçdaroğlu’nun Mersin mitinginde yaptığı konuşmaya dava açılmış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözleri 'hakaret' olarak nitelenmişti." ifadelerini kullandı.