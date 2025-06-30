Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak 'kayyum' ve 'Lütfü Savaş' çıkışı: "Hatay Belediye Başkanı kayyum olsa benden daha iyi mi olacak?"

CHP'nin tüm kurmayları ve partililer dikkatlerini Ankara'ya çevirdi. CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın iptali ve yetkili kurullarının görevden uzaklaştırılması talebiyle açılan dava saat 10:00 sıralarında başladı. Davaya yönelik uzun süredir tartışılan konulardan biri kayyum ve mutlak butlan kararı oldu.

KILIÇDAROĞLU MUTLAK BUTLAN ÇIKARSA PARTİNİN BAŞINA GEÇECEK

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararı çıkması durumunda partinin başına geçeceğini söyledi. Süreçte Kılıçdaroğlu ile birçok görüşme yapılırken, Kılıçdaroğlu kararından geri adım atmadı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN GÜNDEM YARATACAK LÜTFÜ SAVAŞ ÇIKIŞI

Konuya ilişkin birçok açıklama gelirken, CHP Ankara İl Başkanı Dr. Ümit Erkol gündem yaratacak bir açıklamada bulundu.

"HATAY BELEDİYE BAŞKANI KAYYUM OLSA BENDEN DAHA İYİ Mİ OLACAK?"

TV100'e konuşan Erkol, Kılıçdaroğlu'nun "Kayyum gelsin ya da gelebilir denildiğinde oluşan tepkiden daha büyük tepki butlan ve benim gelmeme oluyor. Halbuki kayyum konusunda partinin çok daha mutsuz olacağı isimler olabilir. Benim gelmemin size ne zararı var?" sözleri üzerine Erkol şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Kılıçdaroğlu dedi ki: 'Kayyum gelsin ya da gelebilir deyince oluşan tepkiden daha büyük tepki butlan ve benim gelmeme oluyor. Halbuki kayyum partinin çok daha mutsuz olacağı isimler olabilir.' Kendisi orada bir iki isim de zikretti. Mesela 'Hatay Belediye Başkanı kayyum olsa benden daha mı iyi olacak' gibi. Partide daha büyük tepki çeken bir isim"

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun bu yöndeki açıklaması da sosyal medyada konuşulan konular arasına girdi.