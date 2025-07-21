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Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu hayatını kaybetti! Komşusuyla tartışıp kalp krizi geçirmiş

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu, 76 yaşında hayatını kaybetti. Kılıçdaroğlu'nun komşusu ile yaşadığı aidat tartışmasından kısa süre sonra geldiği evinde kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu hayatını kaybetti! Komşusuyla tartışıp kalp krizi geçirmiş
Devrim Karadağ

Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu yaşamını yitirdi. 76 yaşındaki Adil Kılıçdaroğlu'nun yaşamını yitirmesine ilişkin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, X hesabından paylaşım yaptı.

Akın, yaptığı paylaşımda “Önceki Dönem Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu’nun vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, Kılıçdaroğlu ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

KOMŞUSUYLA TARTIŞTI, EVE GELİNCE FENALAŞTI

Habertürk'ten Alper Uruş'un haberlerine göre Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Ören beldesindeki Pelitköy Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikizi olan Adil Kılıçdaroğlu komşusu ile yaşadığı aidat tartışmasından kısa süre sonra geldiği evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu hayatını kaybetti! Komşusuyla tartışıp kalp krizi geçirmiş 1

Pelinkent Sitesi'nde yönetici olduğu öğrenilen Kılıçdaroğlu, site sakini olan M.A. ile yaşadığı aidat tartışmasından sonra birkaç komşusuyla daha siteye gelen doğal gaz hattının yazlıklara bağlanması konusuna ilişkin yaptığı görüşmenin ardından evine gitti.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Evine geldikten sonra istifra eden Kılıçdaroğlu fenalaştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Kılıçdaroğlu geçirdiği kalp krizi sonucu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Acı haberi alan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün TBMM'de düzenlenecek Altan Öymen'in cenaze törenine katılacağı, yarın ise Adil Kılıçdaroğlu'nun Burhaniye Cemevi'nde düzenlenecek cenaze töreninde kardeşine son görevini yapacağı öğrenildi.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu hayatını kaybetti! Komşusuyla tartışıp kalp krizi geçirmiş 2

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu kardeş
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