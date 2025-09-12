HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu! "Hiçbir iddia doğru değil"

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin kurultay davasına 'butlan' kararı çıkması durumunda "Aday olmayacak, dar kadro kuracak", "CHP Genel Merkezi'ne yatak serilecek", "Hakkında yolsuzluk iddiası bulunanların tasfiye edileceği" iddiasına yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Söz konusu haberde geçen hiçbir iddia doğru değildir" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu! "Hiçbir iddia doğru değil"
Recep Demircan

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin kurultay davasıyla ilgili sessizliğini uzun bir süreden sonra bozdu. Sözcü'den Saygı Öztürk'ün kendisiyle ilgili köşe yazısına yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Söz konusu haberde geçen hiçbir iddia doğru değildir" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu! "Hiçbir iddia doğru değil" 1

Kılıçdaroğlu açıklamasında şunları ifade etti:

"Saygı Öztürk gibi, kendisine ve okuyucu kitlesine çok saygı duyduğum bir gazetecinin benimle alakalı bir konuyu bana sormayarak ve benden teyit almadan haber yapması ve böyle çirkin bir provokasyona alet olması beni derinden üzmüştür.

Söz konusu haberde geçen hiçbir iddia doğru değildir.

Tekrar ediyorum; basın mensuplarına iletilmek üzere siyasi mesaj vermesi için konuştuğum bir tek yakınım yoktur.

Lütfen provokasyonlarla toplumu yanıltmayın."

Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu! "Hiçbir iddia doğru değil" 2

12 Eylül 2025
12 Eylül 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İki devletli çözüme ilişkin New York Bildirgesi onaylandıİki devletli çözüme ilişkin New York Bildirgesi onaylandı
YSK'dan CHP açıklaması! Gerekçeli karar duyurulduYSK'dan CHP açıklaması! Gerekçeli karar duyuruldu

Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP ekrem imamoğlu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da toplu taşımaya zam!

İstanbul'da toplu taşımaya zam!

YSK'dan CHP açıklaması! Gerekçeli karar duyuruldu

YSK'dan CHP açıklaması! Gerekçeli karar duyuruldu

Galatasaray yönetimi tarihi rekora gözünü dikti! Hedef 5,5 milyar...

Galatasaray yönetimi tarihi rekora gözünü dikti! Hedef 5,5 milyar...

80 milyon TL'lik meselede iki iş insanı da öldü

80 milyon TL'lik meselede iki iş insanı da öldü

Çeşme'nin ardından bir ilde daha su kesintileri başlıyor!

Çeşme'nin ardından bir ilde daha su kesintileri başlıyor!

'Sahte diploma' davasında aylık gelirini açıkladı

'Sahte diploma' davasında aylık gelirini açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.