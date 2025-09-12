Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu! "Hiçbir iddia doğru değil"

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin kurultay davasıyla ilgili sessizliğini uzun bir süreden sonra bozdu. Sözcü'den Saygı Öztürk'ün kendisiyle ilgili köşe yazısına yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Söz konusu haberde geçen hiçbir iddia doğru değildir" dedi.

Kılıçdaroğlu açıklamasında şunları ifade etti:

"Saygı Öztürk gibi, kendisine ve okuyucu kitlesine çok saygı duyduğum bir gazetecinin benimle alakalı bir konuyu bana sormayarak ve benden teyit almadan haber yapması ve böyle çirkin bir provokasyona alet olması beni derinden üzmüştür.

Söz konusu haberde geçen hiçbir iddia doğru değildir.

Tekrar ediyorum; basın mensuplarına iletilmek üzere siyasi mesaj vermesi için konuştuğum bir tek yakınım yoktur.

Lütfen provokasyonlarla toplumu yanıltmayın."