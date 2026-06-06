Kemal Kılıçdaroğlu tek tek görüşüp 'bırakın' diyecek

CHP kurultayıyla ilgili mutlak butlan kararı sonrası yeniden Genel Başkan olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun atacağı adımlar merak edilirken; günlerdir konuşulan 'neşter vurma' hamlesinin yakında başlayacağı öğrenildi.

İL BAŞKANLARI İÇİN ZORLU SÜREÇ

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Özgür Özel ve ekibinin yanında Kılıçdaroğlu'na açıktan cephe alan il başkanlarını ilerleyen süreçte parti içerisinde zorlu bir süreç bekliyor.

ÜLTİMATOM VERİLECEK

Partili kaynaklardan edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, ilerleyen günlerde yurt genelindeki tüm il başkanları ile tek tek görüşerek, "iş birliği içinde çalışma imkanının kalıp kalmadığını" değerlendirecek.

"YA TARAF OLUN YA BIRAKIN"

Kılıçdaroğlu'nun içinde bulunulan kaotik süreç sebebiyle tüm il başkanlarına "Ya arınmaya taraf olun ya da bırakın" ültimatomunun da verileceğini söyledi.

GELMEYENLER DİSİPLİNE VERİLECEK

Kılıçdaroğlu'nun kendilerini genel merkeze çağırması halinde birçok il başkanının bu davete icabet etmeyebileceği de değerlendiriliyor.

Kılıçdaroğlu'nun davetini reddederek talimatı çiğneyen il başkanları hakkında ise disiplin sürecinin işletilmesi gündemde.

TEKİN'DEN İSTİFA EDENLERE ÇAĞRI

CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu, son toplantısında, Özgür Özel dönemindeki tüm ihraçları iptal etme kararı almıştı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP'li eski milletvekili Gürsel Tekin, bu dönemde istifa eden partililere de seslenerek, "Çeşitli nedenlerle partimizden istifa eden yoldaşlarımızı, bugün (cumartesi) saat 12'de yeniden baba ocağına bekliyoruz. Bugün dayanışma günü, bugün yan yana durma günü. Gelin, birlikte mücadele edelim, birlikte güçlenelim. CHP'ye üye ol, çözümün bir parçası ol" ifadelerini kullandı.