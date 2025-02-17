Kemal Sunal ve Adile Naşit’e çirkin ithamlarda bulunmuştu! Aileler sözde hocaya dava açıyor...

Sosyal medyada kendisini "hoca" olarak tanıtan Ebubekir Sıddık Kaya, Türk sinemasının efsane isimleri Kemal Sunal ve Adile Naşit hakkında ağır ithamlarda bulundu.

Adile Naşit’in mezarından çığlıklar duyulduğunu iddia eden Kaya, Sunal için "mason" ifadesini kullandı. Sözde Hoca, şu ifadeleri kullandı: "Mezarı bir açıyorlar, nasıl bir manzara biliyor musun? Adile Naşit’in bacağını ensesinden sokmuşlar, ağzından çıkarmışlar. Bir müftü her gün mezarlıktan bir çığlık duyuyor. En son gidip bakıyor ki çığlık Adile Naşit’in mezarından geliyor. Hani bizim evimizin annesi vardı ya, küçükken öyle yutturdular. Evimizin tonton annesi dediler. Evimizin esprili adamı da Kemal Sunal, 44. dereceden Türkiye'nin en büyük masonlarından biri. Kemal Sunal’ı da evimizin komedyeni diye çaktılar bize, Adile Naşit’i evimizin tonton annesi diye çaktılar. Zaten Yeşilçam'da kimi çaktılarsa hepsi Ermeni."

AİLELERİ HAREKETE GEÇTİ!

Bu skandal sözlerin ardından ise Kemal Sunal’ın oğlu Ali Sunal, babasının aziz hatırasına büyük saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle Ebubekir Sıddık Kaya hakkında suç duyurusunda bulunmak için harekete geçti.

Adile Naşit’in yeğeni, oyuncu Naşit Özcan da halasına yönelik hakaretler nedeniyle Ebubekir Sıddık Kaya hakkında hukuki süreç başlatacak.