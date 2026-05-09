Kemaliye’de Şırzi Köprüsü akşam turizmine hazırlanıyor

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde yürütülen "Akşam Turizmi Projesi" kapsamında Kemaliye (Şırzi) Köprüsü’nde dış mekân aydınlatma çalışmalarına başlandı.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde yürütülen "Akşam Turizmi Projesi" kapsamında Kemaliye (Şırzi) Köprüsü'nde dış mekân aydınlatma çalışmalarına başlandı.
Kemaliye Kaymakamlığınca yürütülen proje kapsamında ilçenin simge yapılarından biri olan Şırzi Köprüsü’nde mimari aydınlatma sistemi kuruluyor.
Kaymakam Emirhan Arıkan, çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.
Proje ile köprünün tarihi dokusunun gece saatlerinde ön plana çıkarılması, Kemaliye’nin gece silüetine estetik bir görünüm kazandırılması ve ilçeye yeni bir fotoğraf destinasyonu kazandırılması hedefleniyor.
Yetkililer, çalışmaların tamamlanmasının ardından köprünün akşam saatlerinde ziyaretçiler için farklı bir görsel deneyim sunacağını belirtti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

