HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kemalpaşa’da işçi servisleri çarpıştı: 15 yaralı

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde iki işçi servisinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.Kaza, 23.30 sıralarında İzmir-Ankara Karayolu İzmir Kemalpaşa ilçesi sınırlarındaki Bağyurdu OSB Kavşağı’nda meydana geldi.

Kemalpaşa’da işçi servisleri çarpıştı: 15 yaralı

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde iki işçi servisinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

Kaza, 23.30 sıralarında İzmir-Ankara Karayolu İzmir Kemalpaşa ilçesi sınırlarındaki Bağyurdu OSB Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, OSB içerisine girmek isteyen minibüs ile Turgutlu yönünden İzmir istikametine seyir halinde olan işçi servisi kavşakta çarpıştı.

Kemalpaşa’da işçi servisleri çarpıştı: 15 yaralı 1

Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İzmir, Kemalpaşa ve Turgutlu’daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kemalpaşa’da işçi servisleri çarpıştı: 15 yaralı 2

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
9 azılı suçlu yakalanıp Türkiye'ye geri getirildi9 azılı suçlu yakalanıp Türkiye'ye geri getirildi
Gizemli telefon Geekbench'te ortaya çıktı: İşte aldığı puanlarGizemli telefon Geekbench'te ortaya çıktı: İşte aldığı puanlar

Anahtar Kelimeler:
İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu'nun videosundan sonra dikkat çeken sözler

Kılıçdaroğlu'nun videosundan sonra dikkat çeken sözler

Zincir marketten aldığı sucukla tost yaptı, oğluyla hastanelik oldu

Zincir marketten aldığı sucukla tost yaptı, oğluyla hastanelik oldu

Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!

Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!

'Seks sembolü' imajına isyan etti! "Yüzüm, bedenim…"

'Seks sembolü' imajına isyan etti! "Yüzüm, bedenim…"

Canlı yayında asgari ücret tahminini açıkladı! Refah payına dikkat çekti

Canlı yayında asgari ücret tahminini açıkladı! Refah payına dikkat çekti

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.