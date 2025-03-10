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Kemik ağrısı neden olur? Kemik ağrısına ne iyi gelir?

Ferhan Petek Ferhan Petek
10.03.2025 15:55
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Genel olarak insan vücudunda eklem ağrılarının yaşandığı bölgelerde hissedilen, derin olarak yaşanan, kesintisiz bir biçimde devam eden ve özellikle hareket halindeyken artan, dinlenildiği zaman da geçmeyen ağrılar kemik ağrıları olarak isimlendirilir.

Kemik ağrısı neden olur? Kemik ağrısına ne iyi gelir?

İçindekiler

  • Kemik ağrısı neden olur?
  • Kemik ağrısı nasıl olur?
  • Kemik ağrısı için hangi bölüme, hangi doktora gidilir?
  • Kemik ağrısına ne iyi gelir?

Kemik ağrıları en çok gece geç saatlerde şiddetlenir ve zonklayıcı bir his yaşatır. Kas ağrılarına göre çok daha derinden, çok daha yoğun ve çok daha keskin olarak hissedilen bir ağrıdır ve çeşitli nedenlere bağlı olarak meydana gelebilir.

Kemik ağrısı neden olur?

Kemik ağrıları birçok farklı nedene bağlı olarak görülebilir. Dinlenmekle geçmeyen ve hareket halindeyken daha da artan kemik ağrılarının en çok gece geç saatlerde daha da şiddetlendiği bilinmektedir. Olası nedenlerinden bazıları şunlardır:

  • Osteoporoz
  • Kanser
  • Orak hücre rahatsızlığı
  • Enfeksiyonlar
  • Hamilelik
  • Yaralanma durumları

Kemik ağrısı nasıl olur?

Çok derin ve yoğun olarak hissedilen kemik ağrıları çeşitli belirtilerle kendini gösterir. Şiddetleri de farklılık gösterebilen kemik ağrıları ağrıyan bölgede şişliklere ve hassasiyete de neden olabilmektedir. Daha çok şu biçimlerde kendini gösterir:

  • İltihaplanma oluşursa ciltte kızarma ya da yanma hissi olur.
  • Hareket ederken sesler çıkabilir.
  • Sinir sıkışmaları yaşanır.
  • Kaslarda zayıflık yaşanır.
  • Günlük yaşam kalitesini düşürecek yoğunlukta hareket kısıtlılığı yaşanır.
  • Romatizma ya da sinir sıkışmalarına bağlı ateş görülebilir.

Kemik ağrısı için hangi bölüme, hangi doktora gidilir?

Kemik ağrısı belirtileri ve hissi yaşandığı zaman vakit kaybetmeden ilgili bölüme ve doktora gidilmelidir. Bu sorun ile ilgilenen alan ortopedi ve travmatoloji bölümüdür. Bu alanın doktorları kemikler ve eklemler de dâhil olmak üzere kas ve iskelet sistemi, sinirler, kaslar ve tendonlar gibi hareketi oluşturan yapılardaki rahatsızlıkları teşhis ve tedavi ederler.

Bir ortopedi uzmanına gidilerek kemik ağrısı belirtileri söylenmeli ve doktorun uygun gördüğü şekilde başlatılan tedavi en kısa sürede başlatılmalıdır. Bu süreçte doktorun yönlendirmelerini birebir uygulamak son derece önemlidir.

Kemik ağrısına ne iyi gelir?

Sadece dinlenmekle geçmeyeceği bilinen kemik ağrıları için çeşitli tedavi yöntemleri uygulanır. Kemik ağrısına iyi geldiği bilinen yöntemlerden bazıları şunlardır:

  • Kilo vermek
  • Ilık su ile banyo yapmak
  • Dinlenmek
  • Sıcak ve soğuk kompres
  • Topikal kremler
  • Hafif esneme egzersizleri
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Anahtar Kelimeler:
Ağrı kemik
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