Kemik ağrısı neden olur? Kemik ağrısına ne iyi gelir?

Kemik ağrıları en çok gece geç saatlerde şiddetlenir ve zonklayıcı bir his yaşatır. Kas ağrılarına göre çok daha derinden, çok daha yoğun ve çok daha keskin olarak hissedilen bir ağrıdır ve çeşitli nedenlere bağlı olarak meydana gelebilir.
Kemik ağrıları birçok farklı nedene bağlı olarak görülebilir. Dinlenmekle geçmeyen ve hareket halindeyken daha da artan kemik ağrılarının en çok gece geç saatlerde daha da şiddetlendiği bilinmektedir. Olası nedenlerinden bazıları şunlardır:
Çok derin ve yoğun olarak hissedilen kemik ağrıları çeşitli belirtilerle kendini gösterir. Şiddetleri de farklılık gösterebilen kemik ağrıları ağrıyan bölgede şişliklere ve hassasiyete de neden olabilmektedir. Daha çok şu biçimlerde kendini gösterir:
Kemik ağrısı belirtileri ve hissi yaşandığı zaman vakit kaybetmeden ilgili bölüme ve doktora gidilmelidir. Bu sorun ile ilgilenen alan ortopedi ve travmatoloji bölümüdür. Bu alanın doktorları kemikler ve eklemler de dâhil olmak üzere kas ve iskelet sistemi, sinirler, kaslar ve tendonlar gibi hareketi oluşturan yapılardaki rahatsızlıkları teşhis ve tedavi ederler.
Bir ortopedi uzmanına gidilerek kemik ağrısı belirtileri söylenmeli ve doktorun uygun gördüğü şekilde başlatılan tedavi en kısa sürede başlatılmalıdır. Bu süreçte doktorun yönlendirmelerini birebir uygulamak son derece önemlidir.
Sadece dinlenmekle geçmeyeceği bilinen kemik ağrıları için çeşitli tedavi yöntemleri uygulanır. Kemik ağrısına iyi geldiği bilinen yöntemlerden bazıları şunlardır: